Pourquoi les Japonais portent-ils toujours un masque sanitaire ?

Malgré la rétrogradation symbolique du Covid-19 dans la législation japonaise en mai dernier, nombreux sont ceux qui portent encore un masque lorsqu’ils sortent de chez eux. Quelles en sont les raisons ?

Le 8 mai 2023, le Covid-19 a été rétrogradé par la législation japonaise à la catégorie 5, un niveau identique à celui de la grippe saisonnière. Toutefois, alors que les individus peuvent à présent choisir eux-mêmes de porter ou non un masque, on peut voir une majorité écrasante le portant encore dans les rues ou dans les trains de banlieue.

Line Research, une plateforme de recherche sur smartphone exploitée par l’application de messagerie Line, a mené une enquête sur les personnes portant un masque lorsqu’elles sortent de chez elles. À l’intérieur comme à l’extérieur, la réponse la plus populaire se trouvait parmi les répondants qui portaient « toujours » un masque, avec environ 40 %, suivie de près par les 30 % qui le portaient « souvent ». Le pourcentage de personnes qui ne portaient pas de masque à l’extérieur était légèrement plus élevé que celui pour l’intérieur, mais sans différence significative.

La situation la plus courante dans laquelle les gens portaient un masque était « à l’hôpital », avec 76 %, suivi de près par « dans les transports en commun bondés » et « au supermarché ou au commerce de proximité », avec 74 % pour l’un et l’autre. Avec 62 %, la réponse « dans les transports en commun (même s’ils ne sont pas bondés) » était aussi relativement élevée.

À la question de savoir s’ils désiraient continuer à porter un masque à l’avenir, le compte de ceux qui voulaient soit toujours porter un masque, soit en porter un le plus souvent possible est allé jusqu’à 55 %, c’est-à-dire plus de la moitié des répondants. Les personnes âgées de 20 à 29 ans avaient le pourcentage le plus bas pour ce qui est de vouloir porter un masque, avec 44 %, alors que le chiffre pour les personnes âgées de 30 ans ou plus qui voulaient en porter un augmentait avec l’âge.

La principale raison pour vouloir porter un masque a été, pour environ 70 % des personnes interrogées, « Je ne veux pas être contaminé ». Cette raison est venue en tête pour tous les groupes d’âge. Pour les adolescents, la seconde raison la plus courante pour continuer à porter un masque a été « Je suis timide et je ne veux pas que les gens voient mon visage » avec 48,8 %, suivie par d’autres raisons, comme par exemple « Je suis sensible à ce que pensent les gens » avec 39,5 % et « Tout le monde autour de moi en porte un », avec 36,3 %, indiquant que ces jeunes sont très soucieux de la façon dont ils sont perçus.

