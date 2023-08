Les produits de la mer au Japon : où en sont les importations et les exportations ?

Japan Data

Si le volume est resté plus ou moins le même, la valeur des produits de la mer importés par le Japon en 2022 a rapidement augmenté, dépassant les 2 000 milliards de yens (12,74 milliards d’euros) pour la première fois.

D’après le Livre blanc 2022 sur la pêche, le volume des importations de produits maritimes au Japon a connu une augmentation de 0,9 % l’année dernière, atteignant 2,2 millions de tonnes. Cependant, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement engendrée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine ainsi que la dépréciation du yen ont entraîné une hausse brutale du coût des importations (+ 28,6 %) pour arriver à un total de près de 2 100 milliards de yens (13,38 milliards d’euros) cette année.

Le saumon et la truite comptent pour la part la plus importante des coûts d’importation (13,4 %), sans oublier la bonite et le thon (11,2 %) ainsi que les crevettes (10,7 %). Parmi les principaux pays depuis lesquels le Japon a importé ses produits maritimes, la Chine a fourni la majeure partie du total (17,6 %), suivi par le Chili (9,5 %), les États-Unis (8,3 %), la Russie (7,5 %) et le Vietnam (7,4 %).

Quant aux exportations du Japon en 2022, le volume des produits de la mer a baissé de 3,8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 634 000 tonnes. Concernant le coût, celui-ci a augmenté de 28,5 %, atteignant 387,3 milliards de yens (2,46 milliards d’euros). Les destinations principales étaient la Chine (22,5 %), Hong Kong (19,5 %) et les États-Unis (13,9 %), comptant ainsi à eux trois pour plus de la moitié de la valeur totale générée.

Les produits les plus exportés étaient les coquilles Saint-Jacques (23,5 % du total), la sériole (9,4 %) et les perles (6,1 %). Le gouvernement nippon s’est depuis fixé un objectif de 1 200 milliards de yens d’exportations annuelles d’ici à 2030, plaçant la sériole, la daurade, les coquilles Saint-Jacques, les perles et les carpes nishiki-goï comme produits prioritaires.

Le Livre blanc révèle également que le volume de production de l’industrie de la pêche et de l’aquaculture au Japon a baissé de 4,21 millions de tonnes, soit 20 000 tonnes de moins que l’année dernière. La valeur des productions a augmenté de 60,2 milliards de yens pour arriver à 1 400 milliards (8,9 milliards d’euros) durant la même période.

Le nombre de travailleurs de l’industrie de la pêche était de 129 320 personnes, soit une valeur de production par personne de 10,8 millions de yens (69 000 euros), et un revenu sur les productions de pêche de 5,32 millions (34 000 euros).

Les tendances montrent que la consommation de fruits de mer, qui avait atteint un record de 40,2 kg par personne en 2001, a pratiquement baissé de moitié en vingt ans pour atteindre une moyenne de 23,2 kg en 2021.

(Photo de titre : Pixta)