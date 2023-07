Les festivals traditionnels sont-ils vraiment nécessaires pour la société ?

Japan Data

Les festivals et les feux d’artifice ont repris après quatre ans d’interruption due au Covid-19. À l’origine, de nombreux festivals avaient pour vocation d’écarter les épidémies. Alors, ces traditions sont-elles vraiment nécessaires ? Nous avons demandé aux Japonais leurs opinions sur la question.

Contraints à l’annulation ou restreints au minimum en raison de l’épidémie de Covid-19, les festivals ont pleinement repris cette année dans toutes les régions du Japon.

D’après l’enquête menée par « Matsurism », une association proposant un tourisme participatif aux festivals, 74,0 % des personnes interrogées au total ont répondu « Oui, certainement » et « Oui, un peu » à la question « Pensez-vous que les festivals sont nécessaires ? ». Par région, Kyûshû et Okinawa sont venues en tête, avec 86,3 %, montrant ainsi que près de 90 % des habitants de l’Archipel jugent que les festivals comme un besoin pour leur société.

À la question de savoir s’il était bon de reprendre les festivals après le Covid-19, les réponses « D’accord » et « Plutôt d’accord » ont totalisé 66,4 %, une majorité écrasante par rapport aux « Pas d’accord » et « Plutôt pas d’accord » qui n’ont obtenu que 11,3 %.

En ce qui concerne les festivals comportant traditionnellement des restrictions selon les régions, comme les fêtes réservées aux seuls habitants locaux et celles où seuls les hommes peuvent participer, la réponse « Il est nécessaire de tenir compte du contexte historique mais des améliorations doivent être apportées dans la mesure du possible » a obtenu 49,0 % et « La tradition doit être strictement respectée » 38,6 %. Des différences sont apparues entre les générations pour ce qui est du respect de la tradition, les personnes interrogées de plus de 50 ans représentant plus de la moitié.

Récemment, les festivals sont confrontés aux graves problèmes de l’âge avancé de leurs participants et du manque de porteurs des sanctuaires portatifs appelés mikoshi. Aux options « Respecter la tradition et continuer à transporter la châsse divine à dos d’homme » et « « Réduire la charge humaine et la transporter sur camion », 33,1 % des interrogés ont été partisans du respect de la tradition, pour 11,3 % préférant le camion. Plus l’âge des personnes interrogées était élevé et plus le transport à dos d’homme était préféré.

À la question de savoir si les modifications apportées aux festivals pourraient en altérer la sacralité et la tradition, 45,2 % des interrogés au total ont répondu « Oui » ou « Plutôt oui », et 54,9 % au total pour « Plutôt non » ou « Non ». Sans que la différence soit notoire, les personnes acceptant que des modifications soient apportées avec le temps ont été de plus de la moitié.

(Photo de titre : Pixta)