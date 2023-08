Les seniors s’occupent des seniors au Japon

Japan Data

Dans 63,5 % des ménages japonais où vit un senior de 65 ans ou plus nécessitant des soins, l’aidant est également une personne âgée.

Le grand recensement sur les conditions de vie mené par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montre que dans 63,5 % des ménages japonais où vit un senior de 65 ans et plus nécessitant des soins, l’aidant est également une personne âgée d’au moins 65 ans. Remarquons que dans 35,7 % des ménages, le bénéficiaire et l’aidant sont même tous deux âgés de 75 ans ou plus, un vrai record...

Les baby-boomers japonais (nés entre 1947 et 1949) auront plus de 75 ans d’ici 2025. La proportion d’aidants âgés devrait augmenter en proportion puisque la natalité est tendanciellement en baisse et que la population japonaise vieillit. Le Japon manque d’aidants.

Dans 27,5 millions de ménages japonais vit une personne de 65 ans ou plus, ce qui représente la majorité du total des 54,3 millions de ménages. Depuis 1986, date du premier recensement, cette augmentation globale est partiellement due au nombre croissant de ménages composés d’un seul senior ou d’un couple de personnes âgées.

(Photo de titre : Pixta)