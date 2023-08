Que pensent les petits japonais des devoirs d’été ?

Japan Data

Une enquête montre que près de la moitié des enfants japonais pensent qu’il est nécessaire de faire des devoirs de vacances, mais quels sont les tâches qu’ils détestent le plus ?

Les grandes vacances riment souvent avec les plaisirs du camping, la piscine, le temps passé en famille, les matsuri (festivals). Sauf qu’il y a des devoirs d’été à faire... ...

Une enquête récente menée auprès de 1 393 jeunes utilisateurs du site web Nifty Kids, destiné aux élèves du primaire et du secondaire, a demandé ce qu’ils pensaient des devoirs de vacances.

Près de la moitié d’entre eux (49 %), ont déclaré que les devoirs d’été étaient « nécessaires » ou « plutôt nécessaires ». Les enfants préféreraient donc oublier les études et s’amuser, mais ils sont conscients que ne rien faire pendant les vacances n’est pas une bonne chose. La majorité des collégiens sont d’accord pour être soumis à des devoirs d’été, ce qui indique bien qu’ils savent qu’ils ont besoin d’étudier s’ils veulent réussir à leur examen d’entrée au lycée.

Quand on leur demande ce qu’ils détestent le plus, la réponse la plus fréquente (33 %) est « fiche de lecture et rédaction ». Il semble que de nombreux enfants n’aiment pas écrire de longues rédactions car ils n’en ont pas l’habitude.

Quand les jeunes réfléchissent à un sujet pour leur projet de recherche personnelle, 63 % des enfants vont sur Internet, 38 % demandent conseil à leur entourage et 24 % se tournent vers des livres. Ces résultats montrent le web est devenu incontournable pour les élèves du primaire et du collège.

(Photo de titre : Pixta)