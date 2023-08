Le parc nucléaire au Japon : où en est-on en 2023 ?

Japan Data

En juillet 2023, le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Takahama a redémarré après 12 ans d’interruption depuis la catastrophe de Fukushima. La politique énergétique du Japon mise sur l’allongement de la durée de vie des centrales existantes afin de garantir un approvisionnement stable en électricité et permettre la décarbonisation.

Le 28 juillet 2023, la Kansai Electric Power Company a redémarré le réacteur n° 1 de la centrale de Takahama, dans la préfecture de Fukui. Entrée en service il y a plus de 48 ans, c’est la plus vieille centrale nucléaire du Japon. Elle avait été mise à l’arrêt il y a 12 ans en janvier 2011 pour une inspection de routine, juste avant le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon. C’est le deuxième réacteur nucléaire de plus de 40 ans à reprendre du service, puisque le réacteur n° 3 de la centrale de Mihama, également située à Fukui, a lui aussi été redémarré. Le réacteur n° 2 de Takahama, qui a déjà 47 ans de service, devrait quant à lui reprendre les opérations à la mi-septembre.

En mai 2023, le gouvernement japonais a promulgué un projet de loi visant à promouvoir une transition verte. Ce texte de loi permet d’assouplir la réglementation actuelle stipulant que la période d’exploitation des centrales nucléaires est « en principe de 40 ans et de 60 ans au maximum ». Ces restrictions avaient été décidées à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi en mars 2011. Mais, étant donné que les périodes d’arrêt ou d’inspection de sécurité ne sont pas comptabilisées, cela signifie que les centrales peuvent de fait être exploitées sur plus de 60 ans. Puisqu’il est difficile d’en construire de nouvelles, le gouvernement a pris la décision de prolonger la durée de vie des centrales existantes afin de garantir un approvisionnement stable en électricité et d’atteindre une neutralité carbone d’ici 2050.

Avant le grand séisme de 2011, les 54 réacteurs nucléaires en service au Japon fournissaient environ 30 % de l’électricité de l’Archipel. La triple catastrophe de Fukushima a porté un coup sévère à la réputation du nucléaire civil, et cette source d’énergie a commencé à susciter la méfiance et un malaise accru s’est fait ressentir.

En août 2023, les autorités locales avaient approuvé la remise en marche de seulement 10 réacteurs dans les six centrales suivantes ; Ôi, Takahama et Mihama d’une part (exploitées par la Kansai Electric Power Company), celles de Genkai et Sendai (exploitées par la Kyûshû Electric Power Company) et enfin celle d’Ikata (du parc de la Shikoku Electric Power Company). Ces centrales de l’Ouest du Japon ont toutes des réacteurs à eau pressurisée (REP), contrairement aux réacteurs à eau bouillante (REB) de la centrale de Fukushima Daiichi.

Les réacteurs à eau bouillante des centrales d’Onagawa (Tôhoku Electric Power Company), de Kashiwazaki-Kariwa (TEPCO), de Tôkai Daini (Japan Atomic Power Company) et de Shimane (Chûgoku Electric Power Company) ont tous reçu une autorisation d’exploitation car jugés conformes aux nouvelles normes de sécurité, mais aucun n’a obtenu de feu vert pour la reprise des opérations.

Après le 11 mars 2011, un total de 21 réacteurs nucléaires ont été mis hors service.

Centrales nucléaires : dates clés et évolution depuis le séisme du 11 mars 2011

Mars 2011 Grand tremblement de terre de l’Est du Japon et accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. (Voir article lié) Mai 2012 Suspension du réacteur n° 3 à la centrale nucléaire de Tomari (Hokkaidô Electric Power Company). Pour la première fois en 42 ans, aucune centrale nucléaire n’est en service au Japon. Juin 2012 Limitation de la période d’exploitation des centrales nucléaires à 40 ans, en principe. Juillet 2012 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi (Kansai Electric Power Company), après une période de deux mois sans production d’énergie nucléaire au Japon. Septembre 2012 Création de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Juillet 2013 Dans les centrales nucléaires, introduction de nouvelles normes concernant les catastrophes naturelles et les attaques terroristes. Septembre 2013 Inspection régulière des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi. La production d’électricité nucléaire est à nouveau à zéro. Avril 2014 Approbation par le Cabinet du quatrième plan énergétique de base. Il considère les centrales nucléaires comme une importante source d’énergie de base, tout en s’engageant à réduire autant que possible la dépendance à l’égard de l’énergie nucléaire, par l’introduction des énergies renouvelables. Août/Octobre 2015 Remise en service des réacteurs n°1 et n°2 de la centrale nucléaire de Sendai (Kyûshû Electric Power Company), les premiers depuis l’introduction des nouvelles normes, après une période de près deux ans sans production d’énergie nucléaire. Janvier/Février 2016 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Takahama (Kansai Electric Power Company). Août 2016 Remise en service du réacteur n° 3 de la centrale nucléaire d’Ikata (Shikoku Electric Power Company). Mars/Mai 2018 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi. Mars/Juin 2018 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Genkai (Kyûshû Electric Power Company).. Juillet 2018 Approbation par le Cabinet du cinquième plan de base énergétique. Objectif : l’énergie nucléaire doit représenter entre 20 à 22 % de la production d’électricité en 2030. Novembre 2020 Feu vert du gouverneur de Miyagi, Murai Yoshihiro, pour la remise en service de la centrale nucléaire d’Onagawa (Tôhoku Electric Power Company). Il s’agit de la première approbation pour un réacteur à eau bouillante, le même type que celui de la centrale de Fukushima Daiichi où s’est produit l’accident. Objectif de la Tôhoku Electric Power Company ; commencer l’exploitation après l’exercice 2020. Decembre 2020 Révocation par le tribunal régional d’Osaka de l’autorisation de remise en service des réacteurs n°3 et n°4 à la centrale d’Ôi. Le gouvernement japonais fait appel. Janvier 2021 Découverte de l’utilisation sans autorisation du badge d’un employé pour entrer dans la salle de contrôle de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa (TEPCO) en septembre 2020. Mars 2021 Annonce par l’Autorité de Sûreté Nucléaire que le système de détection des intrusions de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa ne fonctionnait plus depuis mars 2020. Les mesures alternatives qui s’imposaient n’ont pas été prises. Avril 2021 Décision par le gouvernement de diluer l’eau contenant du tritium qui continue de s’accumuler à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. L’eau traitée sera ensuite rejetée dans l’océan. Avril 2021 Décision officielle par la Commission de surveillance du nucléaire d’émettre un ordre de mesures correctives interdisant le transfert du combustible nucléaire à l’intérieur de la centrale Kashiwazaki-Kariwa jusqu’à confirmation par des inspections supplémentaires que les problèmes existants ont été résolus. Suspension des préparatifs pour le redémarrage des réacteurs. Avril 2021 Annonce par le gouverneur de Fukui, Sugimoto Tatsuji, de l’approbation de la remise en service du réacteur n° 3 de Mihama et des réacteurs n°1 et n°2 de Takahama, tous trois exploités depuis plus de 40 ans par la Kyûshû Electric Power Company. C’est la première fois depuis l’accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi que les autorités locales approuvent le redémarrage d’une centrale nucléaire au-delà de 40 ans, sa durée de vie. (Voir article lié) Juin 2021 Redémarrage de la centrale nucléaire de Mihama (Kansai Electric Power Company) pour la première fois depuis son arrêt pour une inspection de routine dix ans auparavant (exploitation interrompue en octobre de la même année pour non mise en œuvre des mesures antiterroristes dans les délais). Mai 2022 Approbation par l’Autorité de Sûreté Nucléaire d’un projet de rapport d’examen estimant approprié le plan de TEPCO de la mise en place d’installations pour le rejet en mer des eaux traitées contenant du tritium radioactif généré par la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Il s’agit de diluer l’eau avec de l’eau de mer de façon à réduire la concentration de tritium à moins de 1/40 de la norme légale et de la rejeter à environ 1 km des côtes par un tunnel sous-marin nouvellement construit. (Voir article lié) Juin 2022 Approbation par le gouverneur de la préfecture de Shimane, Maruyama Tatsuya, du redémarrage de la centrale nucléaire de Shimane (Chûgoku Electric Power Company). Août 2022 TEPCO a débuté la construction d’installations permettant de rejeter dans l’océan Pacifique l’eau traitée après la catastrophe nucléaire. Mai 2023 Promulgation du projet de loi pour la transition verte et la décarbonisation de la production électrique. Afin de garantir un approvisionnement stable en électricité et en décarboner la production, les règles de sécurité stipulant que la période d’exploitation des réacteurs est « en principe de 40 ans et de 60 ans au maximum » sont changées, il est désormais possible de les exploiter sur plus de 60 ans. Juillet 2023 Selon les conclusions du rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le rejet dans la mer d’eaux traitées issues la centrale de Fukushima Daiichi est « conforme aux normes de sécurité internationales ». (Voir article lié) Juillet 2023 Le réacteur n° 1 de la centrale de Takahama, mis en service il y a 48 ans, reprend du service après une interruption de 12 ans. (Voir article lié) 24 août 2023 Les eaux traitées contenant du tritium radioactif, qui s’étaient accumulées dans le réacteur n° 1 de la centrale de Fukushima Daiichi, vont commencer à être rejetées dans le Pacifique. (Voir article lié) Septembre 2023 Le réacteur n° 2 de la centrale de Takahama (Kansai Electric Power Company), qui a été mis en service il y a 47 ans, devrait reprendre les opérations.

(Photo de titre : la centrale nucléaire de Takahama, exploitée par la Kansai Electric Power Company. Le réacteur n° 1 est au premier plan à droite devant le réacteur n° 2. Le réacteur n° 3 se trouve à l’extrême gauche, devant le réacteur n° 4. Jiji)