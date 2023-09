Centenaire du grand séisme du Kantô : que font les Japonais pour se préparer aux tremblements de terre ?

Japan Data

Le 1er septembre 2023 marque le centenaire du Grand tremblement de terre du Kantô, qui a frappé la région de Tokyo et fait plus de 100 000 morts. Une récente enquête a été menée auprès des Japonais pour savoir s’ils avaient conscience de l’importance des mesures préventives contre les séismes.

Le 1er septembre 1923 à 11 h 58 s’est produit un tremblement de terre de magnitude 7,9 dont l’épicentre se trouvait au bord de la plaque terrestre située sous la baie de Sagami, le long de la ligne connue sous le nom de « fosse de Sagami ». Sur le shindo (l’échelle d’intensité sismique utilisée au Japon pour mesurer la force d’un séisme à un point donné sur la surface de la terre), son niveau s’élève à 7, soit le maximum (voir les niveaux de shindo). Dans les montagnes de l’ouest de la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo, des glissements de terrain et des coulées de débris se sont produits, et le long de la côte, de nombreux dégâts ont été causés par le tsunami engendré. Beaucoup de bâtiments de la région métropolitaine se sont effondrés.

Les secousses s’étaient produites pendant l’heure du déjeuner, les cuisines étaient en pleine activité et de nombreuses personnes n’avaient pu contrôler les feux, menant à des incendies massifs qui s’étaient rapidement propagés de bâtisse en bâtisse et avaient duré presque deux jours et deux nuits. Au total, 370 000 maisons avaient été détruites ou incendiées. Plus de 105 000 personnes ont péri ou ont été portées disparues.

Le centenaire de cette catastrophe nous donne une bonne occasion de revoir les préparatifs à faire en cas de tremblement de terre.

Une enquête menée par Panasonic Homes a montré que plus de la moitié des personnes interrogées (56,7 %) avaient conscience, ou plus ou moins conscience, de l’importance des mesures préventives contre les désastres naturels.

La première image leur venant à l’esprit avec le mot « mesures préventives contre les séismes » est d’assurer la nourriture et l’eau (42,7 %) par la préparation de fournitures facilement disponibles en cas d’urgence (31,5 %).

Dans les grandes villes, du fait de la difficulté de regrouper la totalité des habitants dans des centres de refuge et de la nécessité d’éviter les concentrations de personnes, apprises avec l’expérience du Covid-19, il est recommandé de « se réfugier chez soi », dans la mesure du possible, si la sécurité de la maison est assurée. Toutefois, avec seulement 6,8 % de maisons ayant été renforcées aux normes antisismiques, et 5,6 % de mise en place de dispositifs permettant d’éviter la chute des meubles et des appareils électroménagers, il est difficile d’affirmer que les connaissances en vue de se réfugier chez soi en cas de séisme soient suffisantes...

Même parmi les actions pratiques adoptées par les personnes ayant répondu avoir conscience de l’importance des mesures préventives contre les désastres dans la vie quotidienne, les réserves de nourriture et d’eau sont venues en tête des réponses (74,0 %). Le renforcement de la maison aux normes antisismiques est resté au-dessous de la moitié (36,6 %).

