La pression du mariage : le blues des jeunes Japonaises en vacances d’été avec leur famille

Au Japon, les vacances de l’O-bon, à la mi-août, sont la saison du retour au pays natal, où les Japonais retrouvent leurs proches pour se rendre ensemble sur les tombes de leurs ancêtres. On voudrait alors en profiter pour oublier le travail et se reposer au maximum, mais c’est une autre forme de stress qui vous attend une fois revenu dans la famille.

Omicale, le plus grand site de rencontres matrimoniales de l’Archipel, a mené de la fin juillet au début août une enquête en ligne auprès de ses abonnés à laquelle 1 170 personnes ont répondu.

À la question : « Est-ce qu’on vous interroge sur votre mariage lorsque vous êtes de retour au pays natal durant l’O-bon ? », 41,6 % des femmes et 47,5 % des hommes ont répondu par l’affirmative.

La réponse la plus courante chez les deux sexes pour savoir qui les interrogait à ce sujet était « ma mère » (avec même 50,5 % chez les hommes). Pour les femmes, le pourcentage de réponses « mes grands-parents » et « mes tantes et mes oncles » s’est avéré plus élevé que « mon père ».

Même si l’on peut comprendre que les parents souhaitent le bonheur de leur enfant, il faut remarquer que la question récurrente sur leur mariage à chaque retour au pays natal fait de nombreux déprimés. Les femmes avec 88,1 % et les hommes avec 76,0 % ont répondu se sentir parfois sous pression.

Interrogés sur ce qui leur était désagréable de s’entendre dire par les parents et la famille, la comparaison avec les autres membres de la famille ou les amis déjà mariés est venue en tête pour les hommes comme pour les femmes. Sont venus ensuite, avec des différences de classement pour les hommes et pour les femmes : « Il vaut mieux avoir des enfants quand on est jeune » et « Untel ou Untelle semble s’être marié(e). »

