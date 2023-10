Peu de vacances pour les Japonais : moins de 20 % prennent tous leurs congés payés

Japan Data

Une enquête montre qu’au Japon, seuls 18,8 % des salariés prennent l’intégralité de leurs congés payés.

Staff Service Holdings, une société de gestion des ressources humaines, a récemment effectué une enquête portant sur les salariés au Japon et leurs congés. Interrogés sur l’ambiance au travail et les réactions des collègues, 70,2 % des sondés ont répondu qu’ils trouvaient « facile » de prendre un congé, la génération Z (18-27 ans) étant la tranche d’âge pour qui il était le plus facile de prendre ses vacances (76,1 %).

Mais si la majorité d’entre eux disent se sentir à l’aise, 43,7 % ressentent de la gêne à demander un congé.

Seuls 18,8 % des sondés disent avoir pris tous leurs congés payés. Si la génération de la bulle économique se classe en tête, seuls 22,6 % des cinquantenaires ont vraiment pris l’intégralité de leurs vacances. Plus encore, relevons que 42,5 % des salariés interrogés ont pris moins de 40 % de leurs congés, des chiffres qui semblent montrer que pour beaucoup, le travail passe encore avant la vie privée.

L’enquête a été réalisée en ligne en juillet 2023, auprès de 920 actifs âgés de 17 à 62 ans.

(Photo de titre : Pixta)