Objets perdus à Tokyo : un montant record d’argent liquide remis à la police

Japan Data

En 2022, un montant cumulé de 3,99 milliards de yens (25 millions d’euros) d’argent perdu à Tokyo a été remis à la police.

La préfecture de police de Tokyo rapporte que 3,4 millions d’objets perdus ont été remis aux agents en 2022 (+ 21,9 % par rapport à l’année précédente). Et l’argent liquide en fait partie.

L’année dernière, sur les 6,95 milliards de yens en espèces déclarés perdus à la police, 3,99 milliards (25 millions d’euros) ont été trouvés et remis aux agents (+ 18,3 % de plus qu’en 2021), ce qui est un record.

Il se peut que le civisme se soit renforcé ces dernières années, ou que de moins en moins de personnes ne se rendent au commissariat quand elles ont perdu leur portefeuille…

Un total de 3 707 990 objets perdus ont été déclarés à la police (+ 22,8 % par rapport à 2021). Il s’agit majoritairement de papiers d’identité, de permis de conduire ou de cartes de crédit (732 358 items qui représentent 19,8 % du total). Viennent ensuite les cartes à puce pour les transports, les autres titres de transport et les chèques-cadeaux (390 682 items, 10,5 % du total), les vêtements et les chaussures (329 826 items, 8,9 % du total), les portefeuilles (306 474 items, 8,3 %du total) et les parapluies (280 763 items, 7,6 % du total).

540 téléphones égarés par jour en moyenne

En 2022, la perte de 197 544 téléphones portables a été déclarée, soit une moyenne de 540 téléphones par jour. Dans le même temps, 127 577 téléphones trouvés ont été remis à la police. Plus de la moitié de ces appareils (110 525 items) ont finalement été rendus à leurs propriétaires.

La police nationale indique que, si un objet n’est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois, la personne qui l’a trouvé peut en prendre possession. Et si celui qui a trouvé l’objet ne le réclame pas dans les deux mois suivants, la propriété en est alors transférée à la préfecture.

Sur les 3,99 milliards de yens en espèces remis à la police de Tokyo en 2022, environ 2,95 milliards ont été restitués à leur propriétaire, 478 millions de yens ont été donnés à la personne qui les avait trouvés et 523 millions de yens restant ont été reversés à la préfecture de Tokyo.

(Photo de titre : le centre des objets perdus de la police préfectorale de Tokyo, le 19 juin 2023. Jiji)