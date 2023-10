Neuf choses qui ont changé au Japon à partir du 1er octobre 2023

Japan Data

À partir du 1er octobre 2023, plusieurs changements ont été opérés dans le quotidien des Japonais, notamment du point de vue économique. Notons que le salaire minimum moyen va notamment dépasser pour la première fois les 1 000 yens de l’heure. Mais la flambée des prix se poursuit, les traitements relatifs au Covid-19 passent partiellement à la charge des patients et les frais d’envois de colis et plis postaux augmentent.

Instauration d’un nouveau système de facturation

Changement des mentions légales à porter sur les factures émises. Les clients devront désormais être informés du taux d’imposition applicable et du montant de la taxe à la consommation. Ces nouvelles pièces comptables vont permettre de calculer avec précision le montant des prélèvements notamment quand différents taux d’imposition à la consommation (8 % ou 10 %) sont susceptibles d’être pratiqués.

Obligation d’afficher le « montant réel » de la transaction pour l’achat de voitures d’occasion

Les professionnels rendent obligatoire l’affichage du « montant réel » de la transaction, il faudra désormais mentionner le prix d’achat du véhicule mais aussi indiquer clairement les autres frais. Cette mesure vise à améliorer la transparence et à éliminer les mauvaises pratiques de vente.

Aides aux entreprises pour compenser les paliers entre tranches de revenu

Le barème de l’impôt sur le revenu est calculé suivant un taux d’imposition marchant par paliers. Or les employés à temps partiel dont le salaire net dépasse un certain palier sont pénalisés par la ponction des cotisations sociales. Désormais, les entreprises qui augmenteront les salaires pour éviter une baisse du salaire net recevront des aides pouvant aller jusqu’à 500 000 yens (3 200 euros) par employé.

Le montant du salaire minimum est réévalué à 1004 yens de l’heure en moyenne nationale

Compte tenu de la flambée des prix, le montant du salaire minimum est réévalué et connaîtra une hausse allant de 39 à 47 yens de l’heure selon les préfectures. En moyenne nationale, le nouveau montant est de 1 004 yens (6,4 euros), soit 43 yens de plus qu’en 2022. Le salaire le plus élevé est à Tokyo (avec 1 113 yens de l’heure) et le plus bas a cours à Iwate, au nord-est du pays (893 yens).

Frais à la charge des particuliers majoré à 9 000 yens pour les traitements contre le coronavirus

L’aide financière publique concernant la prise en charge des frais médicaux liés au coronavirus sera également réévaluée. Les patients devront payer un ticket modérateur de 3 000 à 9 000 yens pour des soins qui jusqu’à présent étaient entièrement pris en charge par les fonds publics.

La flambée des prix des denrées alimentaires continue

La Teikoku Databank a mené une enquête auprès de 105 grandes entreprises de l’alimentation et a relevé que 4 634 denrées alimentaires ont augmenté leur prix à partir du 1er octobre.

Nouvelle taxation des boissons alcoolisées

Les différentes taxations sur la bière et boissons alcoolisées maltées font l’objet d’une réévaluation. Le prix d’une canette de bière de 350 ml est revu à la baisse (- 6,65 yens). Par contre, la TVA sur les bières de troisième catégorie sera revue à la hausse (+ 9,19 yens) pour rejioindre les taux s’appliquant aux boissons alcoolisées dites happôshu (bières à faible teneur en malt) .

Prix des plis et colis postaux (dits yû-pack) revus à la hausse

La poste japonaise augmente ses prix de 10 % en moyenne.

Baisse de la redevance audiovisuelle pour la chaîne NHK

La redevance télévisuelle baisse d’environ 10 %. Elle passe à 1 100 yens (7,01 euros) pour le câble et à 1 950 yens (12,4 euros) pour la diffusion satellite.

