Japan Data

Hausse des prix de l’alimentaire depuis octobre : les boissons alcoolisées ciblées en majorité

En 2023 au Japon, plus de 30 000 articles ont vu leur prix augmenter. Faire ses courses n’est pas une partie de plaisir, et même les bières dites de « 3e catégorie » pourtant si prisées des classes moyennes, coûtent plus cher depuis le 1er octobre.

