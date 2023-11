« Ôsôji » : les Japonais font-ils le grand nettoyage de leur maison en fin d’année ?

Japan Data

Au Japon à la fin de l’année, la coutume est de nettoyer de fond en comble la maison (appelé ôsôji). Mais au fil des années, de moins en moins de personnes semblent enclins au grand ménage.

La société de matériel de nettoyage Duskin a mené une enquête fin janvier 2023 auprès d’hommes et de femmes de 20 ans et plus concernant le grand nettoyage traditionnel de fin d’année, appelé ôsôji (« grand ménage »). Sur les 4 160 réponses, 51,8 % des foyers affirment l’avoir bien effectué à l’approche de la fin de l’année 2022. Ce taux, qui n’a pas changé depuis l’année précédente, est resté au plus bas depuis le premier sondage conduit en 2005.

Parmi les 19 enquêtes annuelles passées, le taux le plus élevé enregistré avait été de 71,7 % pour la fin d’année 2008, ce qui représentait environ 20 points de plus qu’en 2022. Ceci montre que le ôsôji, qui était autrefois considéré comme une activité majeure, est désormais délaissé par près de 50 % des Japonais.

Par type de foyer, on constate que ceux ayant des enfants encore mineurs sont plus nombreux à pratiquer le grand ménage (60,3 %), tandis que ceux dont certains membres sont âgés de 60 ans et plus ont davantage tendance à le délaisser (47,8 %).

Interrogés sur le jour où ils avaient effectué leur ôsoji, la date du 30 décembre a été celle choisie par 31,1 % des répondants, suivi du 29 décembre (29,3 %), du 28 décembre (20,9 %) et du réveillon du Nouvel An (12,7 %).

Dans la plupart des cas (28,4 %), les Japonais ont consacré « une journée » au nettoyage. Par sexe, c’est la réponse la plus populaire chez les hommes (36,6 %), alors que les femmes ont préféré y consacrer « deux jours » (26,8 %). La principale raison justifiant un temps plus long pour les femmes était de souhaiter « le faire progressivement pour ne pas trop se fatiguer » (37,1 %). En revanche, la majorité des hommes ont indiqué qu’ils « l’ont fait de manière systématique en une journée » (38,7 %).

Quelle est la partie de la maison la plus difficile à nettoyer ? 21,2 % des sondés ont répondu « la hotte de cuisine / l’extracteur d’air ». C’est la quatorzième fois consécutive qu’elle arrive en tête. Elle est suivie par la « cuisine », la « salle de bain », les « moustiquaires de fenêtres et de portes » et les « toilettes ». Notons une tendance en augmentation : de plus en plus de personnes embauchent des nettoyeurs professionnels lors du ôsôji, notamment pour la redoutable hotte de cuisine. Ils n’étaient que 2,4 % en 2012 à faire appel à ce type de service, mais pour la fin 2022, ce sont 8,6 % des Japonais qui leur ont fait confiance.

Pour les foyers avec des couples, si 90,9 % des maris se disent satisfaits par la contribution de leur épouse au nettoyage de fin d’année, seulement seules 68,8 % des femmes peuvent en dire autant de leur partenaire. Les problèmes pointés par les épouses sont les suivants : « Il dit qu’il aime que les choses soient propres, mais il ne fait rien pour », « il regarde son smartphone ou la télé pendant que je nettoie », « il tient pour acquis le fait que je m’occupe du nettoyage ».

(Photo de titre : Pixta)