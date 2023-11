Les sentiments des Japonais envers la Chine se détériorent : quels sont les sujets qui fâchent ?

Japan Data

Les résultats d’un sondage d’opinion montrent l’hostilité mutuelle entre le Japon et la Chine. Quels sont les sujets qui fâchent ?

D’après un sondage d’opinion effectué conjointement par la Chine et le Japon, 92,2 % des Japonais n’avaient pas une bonne opinion de la Chine, une augmentation de 4,9 points par rapport à l’année précédente et le chiffre le plus élevé pour la seconde fois depuis le début de l’enquête en 2005.

En revanche, les 62,9 % d’opinions non favorables au Japon pour les Chinois sont restés pratiquement au même niveau. Le sondage a eu lieu cette année au moment du rejet dans l’océan de l’eau traitée de la centrale de Fukushima Daiichi, qui a été suivi par l’arrêt des importations des produits marins nippons par la Chine. Cette série d’annonces semble avoir détérioré les sentiments des Japonais vis-à-vis de la Chine.

L’enquête a été menée par l’organisation japonaise à but non lucratif The Genron NPO et China International Publishing Group d’août à septembre 2023 et s’est adressé à 1 000 Japonais et environ 1 500 Chinois âgés de plus 18 ans.

Pour ce qui est du rejet dans la mer de l’eau traitée de la centrale de Fukushima, qui a débuté le 24 août, 47,6 % des Chinois ont répondu au total être « très inquiets » ou « relativement inquiets ». D’autre part, près de 30 % d’entre eux, avec un total de 26,7 % ont répondu ne pas être « inquiets du tout », ou « pas très inquiets ». Pour les Japonais, 33,2 % ont déclaré être inquiets pour 37,3 % ayant répondu ne pas l’être.

À la question de savoir si ce problème de l’eau traitée constituerait un obstacle aux bonnes relations entre la Chine et le Japon à l’avenir, les opinions ont montré une très grande différence entre les deux pays. En effet, les Japonais ont répondu à 36,7 % qu’il empêcherait le bon développement des relations sino-japonaises. Cette réponse vient en deuxième position après le problème territorial concernant les îles Senkaku (43,6 %). En revanche, seuls 5,8 % des interrogés chinois ont mentionné le problème de l’eau traitée. The Genron NPO considère que l’opposition au rejet de l’eau s’est calmée en Chine et que c’est le sentiment anti-chinois des Japonais qui contribue à dégrader la situation.

À la question concernant le pays le plus important pour l’avenir du leur, 53,5 % des Japonais ont répondu « les États-Unis ». La Chine est venue en seconde position mais avec seulement 5,7 % de réponses. Pour les Chinois, la Russie est arrivée en première position avec 27,0 %, suivie par les États-Unis (23,0 %) et le Japon (15,0 %). Alors que la Russie était largement en tête avec 48,4 % lors du sondage de l’année précédente, elle a perdu 20 points cette année pour arriver pratiquement au même niveau que celui des États-Unis. Le Japon n’avait obtenu que 5,8 % l’an dernier et a donc considérablement progressé cette année.

(Photo de titre : un événement culturel et artistique pour commémorer le 45e anniversaire du Traité de paix et d’amitié entre le Japon et la République populaire de Chine, le 19 septembre 2023. Kyôdô)