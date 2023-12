Les Japonaises et les problèmes de peau : le stress comme cause principale ?

Japan Data

Selon une étude réalisée auprès de femmes qui travaillent au Japon, pour 63 % d’entre elles, leur environnement de travail serait la cause de leurs problèmes de peau. Le stress est notamment le facteur commun le plus fréquemment cité.

Le fabricant et détaillant de produits cosmétiques japonais DHC a mené une étude auprès de 1 000 employées, âgées entre 20 et 60 ans. Le sujet : les problèmes de peau. L’étude révèle que si 17,6 % de ces femmes étaient « actuellement satisfaites de leur peau », plus de 80 % pensaient le contraire.

De façon plus spécifique, pour les jeunes femmes d’une vingtaine d’années, leurs trois bêtes noires sont « les pores » (54,4 %), « l’acné et les boutons » (50,8 %) et « la rugosité » (50,8 %). C’est un petit peu différent pour les trentenaires qui ont cité « les pores » (58,4 %), « les imperfections et les taches » (54,8 %) et « la peau sèche » (45,6 %). Cependant, ce sont « les imperfections et les taches » qui semblent préoccuper le plus les quadragénaires (70 %) et les quinquagénaires (74,4 %). À chaque génération donc, il y a ses problèmes de peau...

Toujours selon cette étude, pour 63 % des femmes, l’ « environnement de travail » est la cause de leurs problèmes de peau. Le « stress lié au travail et aux relations personnelles » est de loin l’élément le plus fréquemment cité, avec 54 %.

