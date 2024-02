Le classement 2023 des plus beaux jardins japonais

Japan Data

Pour la 21e année consécutive, le jardin du musée d’art Adachi domine le classement des plus beaux jardins japonais, établi par une revue américaine spécialisée.

Tous les ans, la revue américaine Sukiya Living demande à des experts à travers le monde de choisir les 50 plus beaux jardins japonais, sur environ 1 000 candidats. La liste comprend aussi des jardins d’auberges traditionnelles japonaises (ryokan) ainsi que des résidences privées. L’idée est d’évaluer les jardins japonais en fonction de leur beauté et qualité, et non leur taille ou renommée.

Pour l’année 2023, et pour la 21e année consécutive, c’est le jardin du musée d’art Adachi qui est resté en tête de liste. Ce jardin d’une superficie d’environ 16,5 hectares entoure le musée. Il se compose de plusieurs styles de jardins, y compris un jardin karesansui (jardin sec), un jardin de mousse, et un jardin de pins et gravier blanc.

Le directeur du musée Adachi a expliqué cette remarquable évaluation par ces mots : « Un jardin reste un organisme sensible. Il n’y a aucun doute que sans un entretien assidu, il ne tarderait pas à montrer des signes d’usure auxquels on ne pas remédier. Ces soins “exceptionnels” qu’on admire tant ne sont pas fondés sur des techniques ou des procédés particuliers. C’est plutôt le résultat d’années de travail régulier et minutieux à la main, et c’est un travail d’équipe. »



Le mont Kikaku constitue la toile de fond du jardin karesansui (jardin sec) du musée d’art Adachi. Une cascade artificielle de 15 mètres de haut reproduit le paysage de Chute d’Eau de Nachi, une toile du peintre Yokoyama Taikan. (© Musée d’art Adachi. Les reproductions et copies de l’image sont interdites.)

Katsura Rikyû, le jardin de la villa impériale de Kyoto, garde sa deuxième place pour la 21e année consécutive également. Parmi les haut-placés figurent aussi le jardin Yamamoto, une ancienne résidence privée à Tokyo, et puis le jardin de l’auberge Minami-kan (ville de Matsue).

Classement 2023 des dix plus beaux jardins japonais

Ces jardins ont été choisis par la revue américaine Sukiya Living Magazine (The Journal of Japanese Gardening).



Le pavillon de thé Shôkin-tei à l’intérieur du jardin Katsura Rikyû, à Kyoto. (Pixta)



Yamamoto-tei dans le quartier de Shibamata, à Tokyo. (Pixta)



Le karesansui (jardin sec) du musée d’art Gyokudô, dans la ville d’Ôme, préfecture de Tokyo. (Pixta)



Les jardins de Ninomaru, au château de Nijô, à Kyoto. (Pixta)



Le jardin de Yôkô-kan, à Fukui (Pixta)



Le jardin Sankei-en de Mihara, préfecture de Hiroshima (Pixta)

(Photo de titre : les feuilles d’érable rouges ajoutent une touche de couleur au jardin d’étang du musée d’art Adachi. © Adachi Museum of Art. Les reproductions et copies de l’image sont interdites.)