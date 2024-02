L’espérance de vie des chiens et des chats au Japon : un âge qui s’allonge

Japan Data

La vie en intérieur, les progrès de la science vétérinaire et la qualité des soins ont contribué à l’allongement de l’espérance de vie des chiens et des chats. Voyons l’évolution de leur longévité et quelques exemples de races au Japon.

Selon l’édition 2023 du Livre blanc sur les animaux de compagnie, publié par l’assureur Anicom Holdings, les statistiques basées sur les contrats d’assurance de la période avril 2021-mars 2022 indiquent que l’espérance de vie moyenne d’un chien était de 14,2 ans (une augmentation de 0,1 % sur l’année précédente), et celle d’un chat de 14,7 ans (+ 0,1). Cette longévité augmente peu à peu depuis le début de ces sondages en 2008.

Maintenant que la majorité des chats et chiens vivent en intérieur, le risque d’accidents et de maladies contagieuses a fortement diminué. En outre les progrès de la science vétérinaire et la qualité des soins, ainsi que les offres d’aliments adaptés à la race et à l’âge, ont eu un effet positif sur la santé et la qualité de vie de ces animaux de compagnie.

Le Livre blanc sur les animaux de compagnie publie aussi l’espérance de vie moyenne pour les 40 races les plus populaires de chiens ainsi que les 20 races les plus populaires de chats. Pour les chiens, ceux de petite taille ont tendance à vivre plus longtemps.

Espérance de vie de chiens par race (les plus longues)

Espérance de vie Caniche nain 15,3 Teckel 15,0 Kai 15,0 Croisé (moins de 10 kilos) 14,8 Teckel nain 14,8

Source : graphique créé par Nippon.com d’après les données de Anicom Holdings.

Espérance de vie de chiens par race (les plus courtes)

Espérance de vie Bouvier bernois 8,8 Bouledogue 8,8 Golden retriever 10,7 Bouledogue français 11,2 Husky 11,4

Source : graphique créé par Nippon.com d’après les données de Anicom Holdings.

Espérance de vie de chats par race (les plus longues)

Espérance de vie Ragdoll 15,9 Japonais 15,5 Croisé 15,2 Persan 15.1 American curl 14,4

Source : graphique créé par Nippon.com d’après les données de Anicom Holdings.

Espérance de vie de chats par race (les plus courtes)

Espérance de vie Minuet 9,2 Ragamuffin 12,5 Exotic Shorthair 12,8 Maine Coon 13,0 British Shorthair 13,1

Source : graphique créé par Nippon.com d’après les données de Anicom Holdings.

(Photo de titre : Pixta)