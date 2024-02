Le classement des voitures les plus vendues au Japon en 2023

Japan Data

L’atténuation de la pénurie en semiconducteurs a soutenu la reprise des ventes d’automobiles au Japon en 2023, et la N-Box de Honda reste la voiture particulière la plus populaire.

Selon l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes, 4 779 086 véhicules neufs se sont vendus au Japon en 2023, une augmentation de 13,8 % sur l’année précédente, marquant la première hausse depuis cinq ans. Bien que la meilleure disponibilité des semiconducteurs soit un facteur positif, la demande peine encore à atteindre les 5 millions par an vendus avant la pandémie.

Par type de véhicule, les ventes de mini-voitures ont augmenté de 6,5 % par rapport à l’année 2022, pour un total de 1 744 919 unités. Les ventes de véhicules particuliers standard (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, hors mini-voitures) ont augmenté de 18,4 % pour un total de 3 034 167. Parmi les fabricants, Toyota (Lexus y compris) a fait preuve de son monopole, avec une hausse de 29,8 %.

Ventes de voitures neuves en 2023 par grande marque

Ventes annuelles (variation annuelle) Toyota & Lexus 1 672 750 (+29.8 %) Suzuki 650 567 (+7.9 %) Daihatsu 594 507 (+3.3 %) Honda 594 285 (+4.6 %) Nissan 480 673 (+6.9 %) Mazda 177 904 (+10.3 %) Subaru 106 002 (+5.1 %) Mitsubishi Motors 103 725 (+14.5 %) All brands 4 779 086 (+13.8 %)

Source : graphique créé par Nippon.com à partir d’informations fournies par l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes.

Par modèle, la Honda N-Box, une mini-voiture monospace à toit surélevé, est restée en tête des ventes pour la deuxième année consécutive avec un total de 231 385 unités écoulées, ce qui marque une augmentation de 14,4 % sur l’année précédente.

En deuxième et troisième place se trouvent la Toyota Yaris (194 364 véhicules, + 15,3 %) et la mini-voiture Tanto, de Daihatsu (+ 47,8 %). Malgré son apparence compacte, la Honda N-Box est spacieuse, ce qui a contribué à la popularité soutenue des mini-voitures. La première révision complète du design depuis six ans a aussi été un avantage pour ce modèle.

2023 2022 1 Honda N-Box* Honda N-Box* 2 Toyota Yaris Toyota Yaris 3 Daihatsu Tanto* Toyota Corolla 4 Toyota Corolla Nissan Note 5 Toyota Sienta Toyota Roomy 6 Suzuki Spacia* Daihatsu Tanto* 7 Daihatsu Move* Suzuki Spacia* 8 Nissan Note Daihatsu Move* 9 Toyota Roomy Toyota Raize 10 Toyota Prius Suzuki Wagon R*

Les cases en jaune et avec une astérisque correspondent aux mini-voitures. Source : graphique créé par Nippon.com à partir d’informations fournies par l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes.

(Photo: de titre : le tout nouveau modèle Honda N-Box, commercialisé en 2023. Jiji)