Sondage sur les Japonais et l’utilisation d’une smartwatch

Japan Data

Enregistrer les données concernant votre sommeil, vos exercices physiques ou votre santé, lire des plages musicales, servir de moyen de paiement pour les achats du quotidien ou pour un péage sur une autoroute par exemple… Tout ceci est possible avec une montre connectée, ou smartwatch. Les Japonais ont-ils l’habitude de l’utiliser ? Et pensent-ils qu’elle sera encore plus populaire dans un an ?

Selon une enquête menée par LY Corporation à la mi-novembre 2023 et ciblant 2 108 utilisateurs de l’application de messagerie LINE, 94 » des répondants savaient ce qu’était une montre connectée, mais seulement 19 » d’entre eux en possédaient une.

Le nombre d’utilisateurs est légèrement plus nombreux chez les hommes que chez les femmes ; 14 » pour les femmes âgées entre 10 et 20 ans et 15 » pour celles entre 30 et 50 ans, contre respectivement 20 » et 24 » pour les hommes.

« Parmi 100 personnes, selon vous, combien d’entre elles possèdent une smartwatch ? »

À cette question, 2 » des personnes interrogées ont répondu « presque tout le monde », pour 5 », « environ 3 sur 4 », pour 18 » « environ 2 sur 4 », pour 42 » « environ 1 sur 4 » et pour 28 » « presque personne ».

Les sondés ont également été interrogés sur la possibilité future d’avoir une montre connectée. À la question « Selon vous, combien de personnes autour de vous en auront une dans un an ? », 4 » ont répondu « presque tout le monde », pour 16 » des personnes interrogées, « 3 sur 4 », pour 30 » « 2 sur 4 », pour 31 » « 1 sur 4 » et pour 19 » « presque personne ». Enfin, près de 50 » des répondants, hommes et femmes confondus, pensent que plus de la moitié d’entre eux en auront une.

(Photo de titre : Pixta)