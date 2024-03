Les hommes mariés et les tâches ménagères : l’évolution entre 1990 et 2023 à Tokyo

Japan Data

Selon des études en cours sur les habitudes des ménages à Tokyo depuis 1990, deux tendances se dessinent clairement : l’importance accrue à la réduction des coûts énergétiques et le nombre de plus en plus important d’hommes participant aux tâches ménagères.

Depuis 1990, l’Institut de recherche sur la vie urbaine Tokyo Gas réalise tous les trois ans des sondages dans le but de comprendre les modes de vie, les pensées et les comportements actuels de la population de la région métropolitaine de Tokyo. Entre 2 300 et 4 300 personnes ont répondu à chacune de ces enquêtes.

Selon le rapport de 2023, 64,5 % des sondés ont déclaré qu’ils gardaient « beaucoup » ou « dans une certaine mesure » à l’esprit les coûts mensuels du gaz et de l’électricité. Il s’agit d’une augmentation de 6,4 points de pourcentage par rapport au sondage de 2020 (avec 58,1 %), qui avait eu lieu avant l’invasion russe en Ukraine. Cette proportion a également plus que doublé par rapport à 1990 (28,1 %), première année où a été mené cette enquête. On comprend donc bien que la population est de plus en plus consciente de l’augmentation des coûts.

Le rapport s’est également intéressé aux couples mariés et à l’implication des époux dans les tâches ménagères, notamment au taux de participation relativement élevé des hommes qui « nettoient la salle de bain ». Le sondage 2023 a révélé que 30 % d’entre eux s’en chargeaient « presque tout le temps », une augmentation significative, un chiffre multiplié par 4 par rapport aux 8,0 % enregistrés en 1990.

De la même manière, la « cuisine » a considérablement augmenté, de 1,4 % à 17,4 %, pendant la même période, le « ménage » également, passant de 3,2 % à 18,2 %, et la « lessive », de 1,8 % à 18,4 %. Si ces catégories ont considérablement augmenté, ces trois totaux restant inférieurs à 20 %, le chemin reste long pour parvenir à un équilibre dans le partage des tâches ménagères.

Par ailleurs, concernant la participation des enfants aux tâches ménagères, l’étude de 1990 avait montré que 48,3 % d’entre eux considéraient les « achats quotidiens de produits d’épicerie » comme une responsabilité principale ou occasionnelle. Mais en 2023, ce pourcentage a diminué de plus de la moitié, pour tomber à 23,3 %.

Alors que la natalité est en baisse au Japon, les parents seraient-ils réticents à faire participer leurs enfants aux tâches ménagères et les encourageraient-ils plutôt à être plus assidus dans leur travail à l’école ?

(Photo de titre : Pixta)