Immobilier : combien coûte en moyenne un appartement neuf à Tokyo ?

Combien faut-il débourser en moyenne pour acheter un appartement neuf à Tokyo et dans les préfectures voisines ? Voici les dernières données et l’évolution des prix depuis une quinzaine d’années.

À moins de gagner au loto, il est quasiment impossible pour la majorité de la population japonaise d’acheter un appartement neuf dans l’un des 23 arrondissements de la ville Tokyo... Selon l’Institut économique de l’immobilier, le prix moyen d’un appartement dans le centre de la capitale était de 114,8 millions de yens (environ 700 000 euros) en 2023, soit une hausse majeure de 39,4 % par rapport à 2022. C’est la première fois que ce chiffre dépasse les 100 millions de yens, bien supérieur au record atteint en 1991, qui était de 86,7 millions de yens, à la fin de la bulle économique. Même chose pour le prix au mètre carré ; il a augmenté de 34,1 % en 2023, pour atteindre 1,73 million de yens (environ 10 500 euros).

Le nombre d’appartements haut de gamme proposés a augmenté dans le centre de Tokyo l’année dernière, dans un contexte de hausse des prix des terrains, de gonflement des coûts de construction et de forte demande de la part des personnes aisées. Le complexe résidentiel de Mita Garden Hills, où une unité de 376,50 mètres carrés se vend pour 4,5 milliards de yens (27,5 millions d’euros), est un exemple qui illustre cette tendance. Celle-ci peut également s’observer dans l’agglomération de Tokyo — qui comprend la capitale et les préfectures voisines de Kanagawa, Saitama et Chiba. Pour la troisième année consécutive en effet, le prix moyen d’un appartement neuf a atteint un niveau record (+ 28,8 %) pour s’établir à 81 millions de yens (495 000 euros). Et la demande a été forte même en périphérie du centre de Tokyo, soutenue par les salaires élevés des ménages à double revenu. Par exemple, dans la préfecture de Kanagawa, le prix moyen d’un appartement neuf a augmenté de 12,2 %, pour atteindre 60,7 millions de yens.

Le nombre d’appartements vendus dans la région métropolitaine de Tokyo a diminué de 9,1 % par rapport à la même période l’année dernière, pour s’établir à 26 886, sous la barre des 30 000 unités pour la deuxième année consécutive. Toutefois, le nombre d’appartements d’un prix supérieur ou égal à 100 millions de yens a augmenté. Il y en avait 4 174 de plus qu’en 2023.

