Et 56 ans plus tard, les currys en sachet japonais continuent d’évoluer

Le curry s’invite souvent sur les tables japonaises, et c’est encore mieux s’il est facile à préparer. Le premier curry vendu en sachet a été mis sur le marché en février 1968.

Les premiers sachets de nourriture tout prêts sont apparus aux États-Unis. Dans les années 1950, alors que les boîtes de conserve étaient déjà largement répandues dans le pays, un institut de recherche de l’armée américaine a développé un emballage sous la forme d’un sachet, bien plus pratique que les boîtes de conserve. Si ces sachets de nourriture étaient initialement destinés à un usage par l’armée ou dans l’espace, ils ont suscité beaucoup d’intérêt, en tant qu’alternative aux boîtes de conserve. Un article sera même publié dans un magazine professionnel spécialisé sur des saucisses emballées sous vide.

Et c’est ce texte qui piqua la curiosité de Otsuka Foods (qui gérait alors Otsuka Food Industry). L’entreprise cherchait depuis longtemps comment proposer un curry qui aurait seulement besoin d’être réchauffé en le plongeant dans de l’eau chaude. Elle commença alors à plancher sur le développement de la technologie nécessaire. Et ses efforts ont payé, puisque le premier curry vendu en sachet est mis sur le marché en février 1968.



Bon Curry, lors de son lancement en 1968. (Avec l’aimable autorisation de Otsuka Foods / ©Jiji)

Avec une durée de conservation courte, le produit se limitait initialement à certains marchés régionaux. Cependant, après quelques améliorations apportées à l’emballage, on le retrouvera dès l’année suivante, en 1969, sur les rayons des supermarchés de l’Archipel tout entier. Mais ce n’est pas tout ; cinq petits sachets de nourriture sous vide, dont du bœuf et du pot-au-feu, quitteront la terre ferme pour l’espace… et même la Lune ! Ils embarqueront à bord de la fusée Apollo 11, celle-là même qui effectuera le premier alunissage de l’histoire.

Au fil des années, la nourriture en sachet tout prêt s’est fait de plus en plus de place à la table des Japonais, incitant de nombreuses entreprises à elles aussi proposer leur propre curry. Ces dix dernières années, les currys en sachet se sont diversifiés, ils se conservent beaucoup plus longtemps et peuvent même se déguster à température ambiante, sans même avoir besoin de les réchauffer. Ils sont aussi une valeur sûre en cas de catastrophe naturelle.

Ces dix dernières années, c’est en 2020 que le volume de production de curry a été le plus élevé, avec près de 25 millions de sachets. En plus du succès rencontré par les variétés régionales, et les « spice curry » (préparés de A à Z plutôt qu’à partir de roux de curry), le tendance à l’auto-confinement pendant la pandémie de coronavirus contraignant les Japonais à passer plus de temps chez eux a fait exploser le marché.

Plus récemment, de nouveaux sachets ont été développés. Leur particularité : ils peuvent se réchauffer dans de l’eau chaude ou directement au four à micro-ondes. Plus d’un demi-siècle depuis sa naissance, le curry en sachet continue de nous étonner, encore et encore.

(Photo de titre : Pixta)