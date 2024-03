Box-office japonais en 2023 : les films d’animation dominent le classement

Japan Data

Les trois premières productions japonaises qui ont généré le plus de recettes au Japon l’année dernière sont des films d’animation.

Selon l’Association des producteurs de cinéma du Japon (MPPAJ), composée des quatre plus importantes sociétés de production du pays, le total des recettes des films japonais sortis en salle au Japon en 2023 a augmenté de 3,9 %, atteignant 221,4 milliards de yens (1,36 milliard d’euros).

Les trois premières productions japonaises dominant le classement national sont des films d’animation, qui ont généré chacun plus de 10 milliards de yens (61,4 millons d’euros). En tête, The First Slam Dunk (15,9 milliards de yens), qui est arrivé devant le film d’animation américain The Super Mario Bros (14,0 milliards de yens). Il est suivi de Détective Conan : Black Iron Submarine (13,9 milliards de yens), et du Garçon et le Héron (8,8 milliards de yens).

Parmi les dix productions japonaises qui ont rapporté le plus de bénéfices l’année dernière, six sont des films d’animation. « Les lecteurs apprécient les histoires du manga original, ce qui les motive pour aller voir l’adaptation sur grand écran », explique Kobayashi Kenji, sous-directeur général de la MPPAJ/

Top 10 du box-office japonais en 2023

Source : classement établi par Nippon.com d’après les données l’Association des producteurs de cinéma du Japon. Les astérisques indiquent les films d’animation.

(Photo de titre : une affiche de The First Slam Dunk à Shanghai, en avril 2023. Reuters)