Nombre record de travailleurs étrangers au Japon en 2023 : évolution du chiffre, nationalités et types de visa

Japan Data

Alors que le Japon est en pleine pénurie de main-d'œuvre, le nombre de travailleurs étrangers a dépassé les deux millions pour la première fois en 2023.

Un rapport du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales indique qu’au 31 octobre 2023, le nombre de travailleurs étrangers au Japon a atteint un record de 2 048 675. C’est la première fois que ce chiffre dépasse les 2 millions, reflétant ainsi la pénurie de main-d'œuvre en cours dans l’Archipel.

Plus précisément, le nombre de travailleurs étrangers au Japon a connu une augmentation annuelle de 12,4 % (+ 225 950 personnes), ce qui représente une hausse significative de 6,9 points par rapport à celle de 2022. En ce qui concerne les statuts de résidence, 595 904 travailleurs étrangers sont venus au Japon avec un visa lié à leur profession ou domaine technique (pour des emplois nécessitant un haut degré de connaissances et de compétences dans des domaines tels que l’éducation, la recherche, la médecine, le droit ou les affaires), ce qui représente une hausse de 24,2 % depuis 2022. La seconde catégorie de visa la plus courante était celle destinée aux stagiaires en formation technique. Leur nombre a rebondi après la forte baisse des années de pandémie, avec 20,2 % d’augmentation, pour un total de 412 501 travailleurs. Le visa dédié aux « activités spécifiées », qui inclut notamment les jeunes en permis vacances-travail au Japon, a pour sa part été attribué à 71 676 personnes (soit une diminution de 2,3 %).

Un représentant du ministère note que « l’augmentation du nombre de travailleurs étrangers d’année en année dans les différents secteurs est globalement retournée aux niveaux d’avant la pandémie ». Le nombre de travailleurs étrangers au Japon continue d’atteindre de nouveaux records annuels depuis 2013 et il est fort probable que, dans les années à venir, leur tendance à compenser le manque de main-d'œuvre locale se renforce de plus en plus.

La répartition par nationalité montre que les travailleurs venus du Vietnam sont au nombre de 518 364 (25,3 % du total), suivis par la Chine (comprenant Hong Kong et Macao) avec 397 918 personnes (19,4 %) et les Philippines à 226 846 (11,1 %). Par industrie, on constate que les secteurs manufacturiers comptaient le plus grand nombre d’employés étrangers (27 %) suivis des services (15,7 %) et du commerce de gros et de détail (12,9 %).

(Voir également notre article : Tracer une nouvelle voie pour les travailleurs immigrés au Japon)

(Photo de titre : des travailleurs spécialisés philippins ayant reçu des certifications professionnelles dans le domaine de la restauration apprennent à préparer le poisson auprès d’un chef sushi professionnel [deuxième à partir de la droite] lors d’un cours de formation proposé par Ginza Onodera, un opérateur de restaurants de sushi haut de gamme, le 15 novembre 2022, à Tokyo. Jiji)