Les premières recommandations du gouvernement japonais sur la consommation d’alcool

Japan Data

Pour la première fois, le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié ses recommandations sur la consommation de boissons alcoolisées, alertant sur leurs risques pour la santé. Voyons ces directives en détail.

Au mois de février, le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié des recommandations afin de faire de la prévention sur les risques de la consommation d’alcool. Il y est question de la quantité pure consommée, plutôt que la teneur en alcool ou le nombre de verres, afin de calculer les risques pour chaque maladie.

Les valeurs de référence citées pour la quantité d’alcool pur consommé à partir de laquelle les risques d’apparition des maladies liées au mode de vie augmentent étaient « 20 grammes ou plus pour les femmes et 40 grammes ou plus pour les hommes ». La quantité d’alcool pur peut être calculée comme suit : Quantité d’alcool consommée (millilitres) × concentration en alcool (% ABV) × 0,8 (densité de l’alcool). Pour le dire simplement, 20 grammes d’alcool pur équivalent à une canette (350 ml) de chûhai (cocktail à base de shôchû) ou à une grande canette (500 ml) de bière. Si l’on n’est pas prudent, il est facile de dépasser cette quantité.

Daily Amount of Pure Alcohol That Increases Lifestyle-Related Diseases

Combien de verres pour 20 grammes d’alcool ?

Bière (5 %) : une grande canette (500 ml)

Vin (12 %) : un peu moins de 2 verres (un seul s’il s’agit d’un grand verre à la maison)

Chûhai (7 %) : une canette

Saké : un gô (180 ml)

Whisky (43 %) : un double shot

Highball : 2 verres (contenant un seul shot de whisky)

Pour les hommes comme pour les femmes, boire 20 grammes ou plus d’alcool par jour augmente le risque de cancer colorectal. Même une petite quantité peut augmenter les risques de développer une augmentation de la pression sanguine, de cancer de l’estomac ou de l'œsophage (particulièrement chez les hommes) et d’AVC hémorragique (pour les femmes).

Le ministère recommande aux gens de « décider la quantité d’alcool qu’ils boiront à l’avance », de manger « avant ou pendant la consommation d’alcool », « de boire de l’eau plate ou gazeuse entre les verres » et de « planifier des journées sans alcool ».

(Photo de titre : Pixta)