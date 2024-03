Les glucides, bête noire de nombreux Japonais

Japan Data

Selon une étude, un tiers des Japonais se préoccupe de la teneur en glucides de leurs repas. Le riz arrive en tête de la liste des aliments qu’ils souhaitent le plus éviter.

Récemment, Fujicco, une entreprise qui fabrique des produits alimentaires transformés, tels que du konbu ou encore des préparations de haricots dans leur jus, a mené un sondage en ligne auprès de 520 hommes et femmes de 20 à 69 ans, leur demandant ce qu’ils mangeaient à l’heure des repas. Interrogés sur les valeurs nutritionnelles de leurs plats et sur ce qui retenait particulièrement leur attention, 34,6 % ont répondu « les glucides », 31,7 % « les lipides » et 31 % « les protéines ».

Les raisons les plus fréquemment données étaient « se maintenir en forme » (39,8 %), « maladie et prévention » (38,7 %) et « régime » (31,7 %). On comprend ainsi que les sondés étaient particulièrement conscients de la nécessité d’augmenter leur consommation de protéines et de réduire la quantité de glucides et de lipides afin de rester en forme et en bonne santé.

Parmi les types d’aliments que les personnes interrogées ont confié éviter de manger ou être réticentes à manger, arrivent en première et deuxième places les plats à base de riz (44,2 %) et la nourriture frite (41,1 %). Si un grand nombre de personnes semblent souvent confier qu’elles souhaitent éviter les « sucreries » et les « râmen » en raison de leur mauvaise image nutritionnelle, davantage de personnes encore sont préoccupées par la teneur de leurs repas en glucides et en lipides au quotidien.

Cependant, moins de 20 % des personnes s’étaient fixés une quantité précise de glucides et de lipides pour chacun de leurs repas. Selon Fujicco, « un grand nombre de personnes choisissent des produits alimentaires avec une teneur moindre en glucides et plus élevée en protéines, alors il est possible que le choix qui s’offre à elles soit réduit ».

(Photo de titre : Pixta)