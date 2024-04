Le Musée de Hiroshima pour la Paix : un nombre record de visiteurs depuis le G7

Japan Data

Le nombre de visiteurs du Musée de Hiroshima pour la Paix, inauguré en 1955, a atteint le record de 1,98 million de personnes. Les touristes étrangers ont représenté un tiers du total.

L’intérêt pour la ville de Hiroshima a considérablement augmenté à la suite de la tenue du sommet du G7 en mai dernier. Le Musée de Hiroshima pour la Paix, inauguré en 1955, a connu un nombre record de visiteurs pour l’année fiscale 2023 (avril 2023 - mars 2024), avec 1 981 617 personnes.

Ce musée est devenu l’un des symboles de la tragédie qui a frappé Hiroshima durant la guerre, aux côtés du Dôme de la bombe atomique et du Cénotaphe pour les victimes de la bombe A. La mission du musée est « de révéler au monde entier l’horreur et l’inhumanité des armes nucléaires » en présentant des matériaux liés à la bombe atomique, des objets historiques ainsi que des témoignages.

Les expositions du musée, entièrement rénovées en 2019, ont été visitées par tous les chefs d’État participant au sommet du G7 en mai 2023.

Le graphique ci-dessous indique le nombre total de visiteurs nationaux et internationaux du musée depuis 2011. Le nombre de touristes étrangers venus visiter l’endroit a particulièrement augmenté ces dernières années, dépassant pour la première fois les 500 000 en 2019, et établissant un nouveau record annuel de 670 614 personnes pour l’année fiscale 2023, soit un tiers du total (33,8 %).

Ces dernières années, les Japonais qui se rendent au musée dans le cadre de circuits groupés ou de voyages scolaires ne représentent que 20 % environ (sauf lors de la pandémie).

Le graphique ci-dessous montre le nombre de visiteurs du musée pour l’année fiscale 2018 (avril 2018 - mars 2019), donc avant la crise sanitaire. Le total a considérablement augmenté en août ainsi qu’en mai, octobre et novembre (soit les 3 mois pendant lesquels les voyages scolaires sont les plus fréquents au Japon).

Aujourd’hui, les files d’attente à la billetterie du musée du Musée de Hiroshima pour la Paix sont quotidiennes. Afin de soulager cette congestion, le musée a commencé à vendre des billets en ligne à partir du 16 février. Les visiteurs peuvent acheter des tickets en suivant le lien affichant « Buy Now » (« achat immédiat ») sur le site officiel. Il renvoie vers un site externe sur lequel on peut facilement choisir la date souhaitée et effectuer un paiement électronique.

(Voir également notre article : Le Musée de Hiroshima pour la paix : écouter les cris des âmes transmis par les vestiges de l’explosion)

(Photo de titre : les visiteurs observent l’introduction du Musée de Hiroshima pour la Paix, qui utilise des images de synthèse. Avril 2023 © Dôune Hiroko)