Déménager dans une autre région ? Shizuoka reste l’endroit le plus désiré des Japonais

Shizuoka est au sommet du classement des régions suscitant le plus d’intérêt auprès des personnes venues de Tokyo et d’autres villes qui souhaitent partir vivre ailleurs. Pour quelles raisons ? Regardons ce sondage en détail et le classement des préfectures les plus concernées.

Le centre Furusato Kaiki Shien, une organisation à but non lucratif travaillant avec les gouvernements locaux pour fournir des informations sur les déménagements, a publié son classement 2023 des régions suscitant le plus d’intérêt parmi les Japonais. La préfecture de Shizuoka conserve sa première place pour la quatrième année consécutive. Elle est suivie de la préfecture de Gunma, qui grimpe de la neuvième à la deuxième position par rapport à l’année précédente.

Shizuoka a reçu des évaluations très positives de la part des différents groupes d’âge pour sa commodité de vie ainsi que sa proximité avec Tokyo. Gunma attire quant à elle un afflux de demandes de renseignements de la part des familles avec de jeunes enfants, qui considèrent cette préfecture comme un lieu de vie peu coûteux, offrant notamment des coûts d’éducation inférieurs à ceux de la capitale, et sûre (elle subit en effet peu de tremblements de terre). Sa localisation à moins de 100 kilomètres de Tokyo la rend également populaire auprès des personnes travaillant à distance.

Les préfectures proches de Tokyo suscitent beaucoup d’intérêt depuis la pandémie parmi les personnes souhaitant déménager non loin de la capitale. Hokkaidô n’est également pas en reste. Passant du septième au douzième rang par rapport à l’année précédente, cette île du nord du Japon attire notamment les « télétravailleurs » et ceux qui souhaitent quitter la région métropolitaine.

En plus des consultations, le centre accueille également des séminaires qui fournissent des informations sur les différentes préfectures.

Les préfectures les plus citées en 2023 pour aller y vivre

Classement Consultations Participants au séminaire 1 Shizuoka Gunma 2 Gunma Ehime 3 Tochigi Wakayama 4 Nagano Niigata 5 Miyagi Nagano 6 Fukuoka Kôchi 7 Hokkaidô Hiroshima 8 Yamanashi Fukushima 9 Yamaguchi Hokkaidô 10 Hiroshima Shizuoka

Source : tableau créé par Nippon.com à partir des données du centre Furusato Kaiki Shien.

Gunma était la préfecture la plus populaire auprès des participants au séminaire, atteignant le sommet du classement pour la première fois à la suite de sa quatorzième place de l’année dernière. Un tel résultat s’explique par les informations données lors des séminaires sur les possibilités de restaurer les vieilles maisons traditionnelles (kominka) et le coût de ce projet. Wakayama a également bondi de la huitième à la troisième place, grâce à d’autres conférences portant sur les possibilités de logement et de travail dans la région.

Le centre a effectué plus de 59 000 consultations (entretiens, notamment au téléphone, emails, visites, séminaires) en 2023, ce qui représente un record et une hausse de 13,3 % par rapport à 2022, et une troisième montée consécutive d’année en année. Par ailleurs, 43,6 % des personnes demandant une consultation venaient de Tokyo.

L’enquête a été menée entre le 4 janvier et le 27 décembre 2023. Elle couvrait les nouvelles consultations au centre et a reçu des réponses de 17 056 personnes.

(Photo de titre : Pixta)