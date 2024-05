Quelles sont les meilleures variétés de riz japonais ?

Japan Data

En 2023, la note exceptionnelle dite « Spécial A » a été attribuée à 43 variétés de riz. Penchons-nous sur les derniers résultats.

La JGIA (Japan Grain Inspection Association) a rendu publics les résultats de son palmarès des meilleurs riz japonais de 2023. Au final, 43 (soit environ 30 %) des 144 variétés évaluées ont reçu la note maximale dite « Spécial A », c’est trois variétés de plus qu’en 2022.

Variétés de riz de 2023 passant de « A » à « Spécial A ».

Régions Variétés Sud d’Akita Akitakomachi Nord de Tochigi Koshihikari Nord de Nagano Koshihikari Est de Nagano Koshihikari Shiga Mizukagami Nord de Hyôgo Koshihikari Sud de Hyôgo Kinumusume Shimane Tsuyahime Saga Yumeshizuku Nord de Kumamoto Mori-no-kumasan Sud d’Ôita Hinohikari Nord de Kagoshima Akihonami

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de la JGIA.

Il y a 12 variétés de riz qui se sont distinguées en 2023 : notées « A » l’année précédente, elles ont réussi à décrocher cette fois-ci un « Spécial A ». À l’inverse, 12 variétés classées « Spécial A » ont été rétrogradées et finissent avec la note « A ». Certaines régions ont particulièrement souffert de la canicule de l’été 2023. Dans les zones rizicoles du Kansai, les variétés tolérant mieux les fortes chaleurs comme le riz « Mizukagami » à Shiga, le « Kinumusume » dans le sud de Hyôgo ou le « Tsuyahime » à Shimane ont progressé dans le palmarès tandis que les variétés du Tôhoku (nord-est) et du Hokuriku (côte centre-ouest) ont pâti des conditions climatiques, les grains de riz sont devenus crayeux et se sont fissurés. Le « Koshihikari » cultivé à Fukushima, Ibaraki et Niigata en est l’une des victimes les plus notables, il a particulièrement souffert de la canicule et perdant son « Spécial A », il finit déclassé en « A ».

La JGIA explique que les zones rizicoles de l’ouest du Japon s’étaient mieux préparées à la canicule, en plantant notamment des variétés plus résistantes à la chaleur. Les producteurs de la région du Kansai ont tendanciellement su faire preuve en la matière d’une plus grande prévenance que ceux du Kantô.

Le palmarès des variétés se décide à l’aveugle (sans que les noms des riz ne soient mentionnés) : 100 évaluateurs jugent les différents riz sur six critères : l’apparence, l’arôme, le goût, l’adhésivité, la fermeté puis ils ajoutent un score global. Pour chaque critère, ils notent sur cinq chaque variété en la comparant à un riz témoin fait d’un mélange de riz « Koshihikari » venant de différentes régions de l’archipel. Les meilleurs riz entrent dans la catégorie « Spécial A ». Initié en 1971, ce palmarès en est à sa 53e édition.

La variété « Nanatsuboshi » produite à Hokkaidô et le « Sagabiyori » de Saga ont toutes deux décroché un « Spécial A » pour la quatorzième année consécutive. Mais le record revient au « Uonuma koshihikari » produit à Niigata, qui peut se targuer d’être la variété de riz ayant le plus longtemps été classée « Spécial A », elle a obtenu ce classement d’excellence pendant 28 années consécutives de 1989 à 2016.

(Photo de titre : des touristes dégustent des boules de riz onigiri à l’occasion d’une journée de promotion du riz japonais. Photo prise le 9 décembre 2023. Jiji)