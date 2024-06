Une atmosphère d’antan qui disparaît : après 95 ans, la fin des bouteilles de lait en verre

Japan Data

Pour les Japonais adeptes du bain public, rien de tel que du lait bien frais en sortant de l’eau. Les petites bouteilles de lait en verre étaient un élément qui faisait partie de l’atmosphère traditionnelle depuis 95 ans, mais leur vente s’est achevée en mars dernier.

Fin mars 2024, la grande entreprise agroalimentaire Morinaga cessait de vendre sa gamme de lait conditionné en petites bouteilles de verre. Une partie de ces sept produits continuera d’être proposée à la vente en emballage plastique ou en briques.

Morinaga avait commencé à vendre du lait dans de petites bouteilles en verre en 1929 et pendant 95 ans, ses produits ont été plébiscités par les acheteurs. C’est donc la fin d’une époque...



Le « Lait Cardas », le produit phare de la firme Morinaga fait peau neuve. (Photo avec l’aimable autorisation de Morinaga Milk Industry)

On trouvait ces petites bouteilles de Morinaga Milk et Morinaga Coffee dans certains distributeurs, notamment dans les bains publics (sentô). Le « Morinaga Cardas » par exemple a fait peau neuve, rebaptisé « Lait Morinaga Cardas », on le trouve désormais en bouteille plastique munie d’un bouchon et il peut maintenant être conservé plus longtemps (18 jours au lieu de 12). La firme a expliqué vouloir tenir compte de l’évolution des besoins de la clientèle, il fallait rationaliser les transports et se débarrasser du problème de la consigne du verre.

Après le « Meiji Fruit » de la firme Meiji en avril 2019 et les huit produits « Koiwai Dairy » comprenant le lait et le café au lait produits par une filiale de Kirin Holdings disponibles jusqu’à la fin mars 2021, les fabricants du secteur laitier cessent, les uns après les autres, de conditionner leurs boissons en bouteille en verre. Selon les données du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, ce conditionnement diminue d’année en année. En 2022, il ne représente plus que 2,6 % du total.

Le porte-parole de Koiwai Dairy rapporte que la clientèle japonaise a vivement réagi à la fin des petites bouteilles en verre. Sur les réseaux sociaux, l’air était aux regrets : « Elles me rappelaient mon enfance », « C’est un peu de la culture du siècle dernier qui s’en va ».

(Photo de titre : de gauche à droite, le « Lait Morinaga » et le « Café Morinaga », deux produits conditionnés en bouteilles en verre qui ont disparu des rayons et des distributeurs de boissons. Photo avec l’aimable autorisation de Morinaga Milk Industry.)