Ce qui a changé au Japon à partir du mois d’avril 2024

Le mois d’avril au Japon est le début de l’exercice fiscal, de l’année scolaire et universitaire. Les nouveaux diplômés entrent dans la vie active et les travailleurs qui ont changé d’activité entament leur nouvelle carrière. Et avec les cerisiers en fleur, on voudrait prendre ce nouveau départ en ayant bon pied bon œil. Depuis le 1er avril 2024, voici dix choses qui ont changé au Japon.

Les soins liés au Covid-19 ne sont plus pris en charge

Le ministère ayant supprimé les aides, les soins relatifs au Covid-19 passent à la charge du patient à compter du mois d’avril. Le coût d’un traitement sur 5 jours de Xocova, l’antiviral par prise orale du groupe Shionogi, coûtera plus de 15 000 yens (90 euros) dans le cas où 30 % du montant revient au patient.

Les seniors de plus de 65 ans seront vaccinés une fois par an, le co-paiement leur reviendra à 7 000 yens maximum ; les personnes de moins de 65 ans souhaitant se faire vacciner devront payer l’intégralité des frais.

Cotisation d’assurance maladie en hausse pour les seniors de 75 ans et plus

Les seniors de 75 ans et plus dont le montant de la retraite dépasse les 2,11 millions de yens annuel (soit environ 5,4 millions de personnes) verront leur cotisation d’assurance maladie complémentaire augmenter. Ils devront verser en moyenne un supplément de 4 100 yens par personne.

Hausse des cotisations d’assurance dépendance

Afin de répartir l’effort financier et corriger la hausse des cotisations pour les personnes ne disposant pas de revenus élevés, les seniors de 65 ans et plus relevant de la plus haute tranche de revenu (égal ou supérieur à 4,2 millions de yens) verront augmenter le montant de leur cotisation d’assurance dépendance.

Alimentation : hausse des prix de plus de 2 800 articles

La Teikoku Databank a réalisé une enquête sur la fluctuation des prix auprès de 195 grandes entreprises du secteur de l’alimentation. Ses données montrent qu’en avril 2024, les prix de 2 806 articles ont connu une augmentation et que 2 077 d’entre eux étaient des aliments transformés (charcuterie, jambon, saucisses et aliments surgelés notamment).

Hausse des prix des livraisons à domicile

Le groupe Yamato Transport va augmenter le montant des frais de livraison des articles de grande taille et des produits frais (+2 % en moyenne), quand Sagawa Express a acté une hausse de ses tarifs de base d’environ 7 % en moyenne. Ces entreprises anticipent notamment une augmentation des coûts due à la hausse du prix des carburants car ils souhaitent améliorer les conditions de salaire de leurs employés et des prestataires de services (transporteurs) en prévision des problèmes de logistique qui vont générer une grave pénurie de la demande d’emploi des routiers en 2024.

Augmentation des salaires

Selon les données du syndicat Rengô en date du 21 mars, les salaires vont augmenter en moyenne de 5,25 % dans les entreprises ayant signé l’accord.

Régulation du temps de travail des chauffeurs routiers

La limitation du nombre d’heures supplémentaires chez les transporteurs routiers, les ouvriers du BTP et les médecins va entrer en vigueur en application de de la loi révisée le droit du travail. La limite annuelle est portée à 960 heures pour les chauffeurs routiers et à 720 heures pour les ouvriers du bâtiment. Si les conditions l’exigent (par exemple pour maintenir le tissu hospitalier dans certaines communes), les médecins pourront exercer jusqu’à 1 860 heures. Il est fort probable que ces métiers se retrouvent en tension et que sur le terrain il soit difficile d’assurer le bon fonctionnement des services.

Levée de l’interdiction du covoiturage dans les zones urbaines

On parle de covoiturage quand des conducteurs se font rémunérer pour convoyer des clients dans leur propre véhicule. Cette pratique, interdite jusqu’à présent dans certaines parties de Tokyo, à Kanagawa, Aichi et à Kyoto, va désormais être autorisée. Le service sera géré par les compagnies de taxis qui s’assureront que les tarifs ne soient pas concurrentiels. Il s’agit de remédier à la pénurie de taxis dans les zones urbaines et sur certains sites touristiques. Le service sera disponible dès le mois de mai dans huit zones urbaines (Sapporo, Sendai, Saitama, Chiba, Osaka, Kobe, Hiroshima et Fukuoka).

Filiation : révision du statut juridique des enfants nés après un remariage

Jusqu’à présent dans le Code civil, les enfants nés dans les 300 jours suivant un divorce étaient considérés comme étant les enfants du précédent mari. Désormais, le nouvel époux sera considéré comme étant le père de tout enfant né après un remariage. En effet, certaines femmes ne déclaraient pas les naissances de peur que la filiation de l’enfant revienne à l’ex-conjoint. Afin de pallier ces naissances non déclarées, la disposition interdisant aux femmes de se remarier dans les 100 jours de leur divorce a également été abrogée.

Création du compte Instagram officiel de l’Agence de la maison impériale

L’Agence de la maison impériale a ouvert un compte Instagram officiel où sont principalement mises en ligne des photos liées aux activités de l’empereur et de l’impératrice.

(Photo de titre : Pixta)