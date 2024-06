Des lunettes dès le primaire : la faute aux smartphones et aux jeux vidéo ?

Japan Data

Environ 70 % des écoliers japonais ayant besoin de lunettes en portent déjà au CE2. De nombreux parents incriminent d’ailleurs les smartphones et les jeux vidéos, jugeant qu’ils font baisser la vue des enfants.

L’étude réalisée en mars 2024 par Eye Japan (une chaîne d’opticiens de la ville de Saitama) montre que les enfants commencent souvent à porter des lunettes à leur entrée au primaire.

Eye Japan a sondé 750 familles pour déterminer à quel âge les enfants portent leur première paire de lunettes. Leur enquête montre que 19,7 % d’entre eux avaient commencé à en porter au CP, un chiffre record par rapport aux années précédentes. Viennent ensuite les CE2 (17,3 %), puis les CE1 (17,1 %). Si on considère que 15,6 % des enfants avaient déjà des lunettes avant leur entrée au primaire, c’est au total 69,7 % des écoliers qui en portent au CE2.

Pour 40 % des parents, les smartphones et les consoles de jeux vidéo contribuent directement à la mauvaise vue des jeunes et 37,9 % pensent que ces écrans sont sans doute en cause. En cumulé, ils sont incriminés par 77,9 % des parents.

Le plus souvent les parents se rendent compte que la vue de leur enfant a baissé à l’occasion de la visite médicale organisée par l’école (44,1 %). Ils disent aussi avoir constaté qu’ils « commençaient à avoir du mal à lire au tableau » (24,3 %) et 23,7 % les voyaient « plisser les yeux plus souvent ».

Eye Japan souligne par la voix de son représentant qu’une « mauvaise vue empêche souvent de se concentrer ou de progresser en sport ».

(Photo de titre : Pixta)