Plus de la moitié de l’argent perdu à Tokyo remis à la police par de bons samaritains

En 2023, 4,46 milliards de yens (26,3 millions d’euros) égarés dans Tokyo ont été remis aux commissariats de police de la capitale. Et plus de 600 portables ont été perdus par jour.

Le département de la police métropolitaine de Tokyo a fait savoir que le nombre d’articles perdus dans la capitale en 2023, incluant l’argent liquide, avait augmenté de 19,9 % par rapport à l’année précédente.

Il se trouve que sur les 8 milliards de yens (47 millions d’euros) déclarés perdus, 4,46 milliards, soit plus de la moitié (54,7 %), ont été remis aux commissariats par de « bons samaritains ».

Parmi les 4,44 millions d’objets perdus, les documents personnels tels que les permis de conduire et les cartes de crédit sont les plus courants (812 625 items, soit 18,3 % du total). Viennent ensuite les cartes à puce, les cartes de transport et les chèques-cadeaux (471 223 items, 10,6 %), puis les articles d’habillage comme les vêtements et chaussures (400 792 items, 9,0 %), les portefeuilles (338 823 items, 7,6 %) et les parapluies (294 196 items, 6,6 %).

Environ 600 téléphones portables perdus au quotidien

219 761 téléphones portables ont été égarés en 2023, ce qui équivaut à près de 600 par jour. Parmi eux, 142 450 ont été remis à la police et 120 222 ont pu être rendus à leurs propriétaires.

Si les articles n’ont pas été réclamés après trois mois par leur propriétaire d’origine, ils peuvent être transférés à la personne qui l’a trouvé. Cependant, au bout de deux mois supplémentaires, si absolument personne n’est venue réclamer l’article, la propriété passe à la préfecture.

Sur les 4,46 milliards de yens retournés à la police tokyoïte en 2023, environ 3,23 milliards ont pu être restitués à leurs propriétaires. 500 millions de yens sont allés aux personnes qui les avaient trouvés, et 600 millions sont revenus à la préfecture.

(Photo de titre : Pixta)