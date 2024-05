Le nombre de femmes médecins au Japon dépasse les 80 000

Japan Data

Le nombre de femmes médecins au Japon a atteint un record, mais l’écart avec leurs collègues masculins reste encore considérable.

D’après les statistiques publiées en mars 2024 par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le nombre de femmes médecins a dépassé les 80 000 pour la première fois à la fin décembre 2022. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le début de l’enquête menée selon la méthode actuelle depuis 1982, et il représente une augmentation de 4,6 % par rapport à la précédente enquête de 2020.

Le nombre total de médecins au Japon a atteint le chiffre record de 343 275 en 2022, une augmentation de 1,1 % par rapport à l’enquête précédente. Dans ce total, les femmes médecins étaient au nombre de 81 139, soit 23,6 % de l’ensemble. Avec un pourcentage de 76,4 % de médecins hommes, l’écart entre les hommes et les femmes reste encore considérable.

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a déclaré que « l’augmentation du nombre de femmes médecins était lié au fait que le pourcentage de femmes admises dans les écoles de médecine avait augmenté d’année en année depuis 2008 ».

Des chiffres record ont également été enregistrés pour le nombre de femmes dentistes, avec une augmentation de 1,9 % pour atteindre 27 413, et le nombre de pharmaciennes, 0,9 % de plus, pour atteindre 199 507.

Par ailleurs, d’après les données de l’Enquête de base sur les écoles publiées par le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, le pourcentage de femmes entrant dans les facultés de médecine des universités nationales, publiques et privées, était de 40,4 % pour l’année fiscale 2023. Le nombre total d’étudiants dans les facultés de médecine pour l’année fiscale 2023 était de 9 007, dont 3 640 femmes.

Des années 1960 aux années 1970, le pourcentage de femmes est resté bas, avec un peu plus de 10 %. Une augmentation sensible apparaît dans les années 1980, et les 20 % sont enfin atteints durant l’année fiscale 1986. Si ce pourcentage dépasse les 30 % durant l’exercice 1994, il reste dans la plage des 30 % pendant un quart de siècle.

L’entrée des femmes dans les facultés de médecine fait son apparition en tant que problème social en 2018, lorsqu’une enquête sur une affaire de corruption au sein du ministère de l’Éducation et de l’Université de médecine de Tokyo a fait découvrir que plusieurs facultés avaient uniformément défavorisé les femmes lors de leurs examens d’entrée.

(Photo de titre : Pixta)