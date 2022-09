Discrimination des femmes aux examens d’entrée : procès gagné contre l’Université de médecine de Tokyo

Actualités

Le 9 septembre, le tribunal du district de Tokyo a exigé de l’Université de médecine de Tokyo le versement de 18,3 millions de yens (127 000 euros) de dommages à des femmes dont les résultats des examens d’entrée avaient été manipulés au profit de candidats masculins.

La juge Hiraki Kyôko a ainsi donné raison à 27 des 28 plaignantes victimes d’injustice. Elles avaient toutes passé au moins une fois l’examen d’entrée dans cet établissement privé, et lui réclamaient 152 millions de yens (1,05 million d’euros).



L’une des plaignantes en conférence de presse le 9 septembre

Il a été reconnu que l’Université de médecine de Tokyo avait opéré à des ajustements de notes en fonction du genre et de l’âge, entre 2006 et 2018, réhaussant celles des hommes afin qu’ils soient reçus en plus grand nombre que les femmes, car elles auraient tendance à arrêter leur carrière de médecin après le mariage ou la naissance d’un enfant. Les hommes seraient ainsi considérés comme « plus fiables » à poursuivre leur profession et limiter le risque de pénurie de personnel de santé.

Cette université « a traité les femmes de manière honteuse, se basant sur leur sexe, un fait qui ne peut être changé par des efforts ou de la volonté, et cela va à l’encontre de l’esprit des lois fondamentales de l’Éducation et de notre Constitution », a dit la juge. Elle a rajouté que faire passer des examens sans notifier officiellement des ajustements de notes est « une violation de la liberté de choix des candidats de concourir pour tel ou tel établissement, ce qui constitue un acte illégal ».

