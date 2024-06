Combien d’heures les Japonais dorment-ils par nuit ?

Japan Data

Une enquête sur le sommeil au Japon a montré que près de la moitié des cinquantenaires dormaient moins de six heures par nuit.

LY Corporation a mené une enquête dans tout le Japon à travers la plateforme de recherche sur smartphone Line Research, interrogant 5 255 personnes âgées entre 15 et 64 ans au sujet de leur quantité de sommeil par nuit.

La plus haute proportion des sondés (33 %) ont indiqué dormir « 6 ou 7 heures » par nuit, suivie de « 5 ou 6 heures » (26 %) puis « 7 ou 8 heures » (20 %).

Toutes tranches d’âge confondues, à l’exception des cinquantenaires, dormir « 6 ou 7 heures » était la réponse la plus souvent donnée (entre 30 et 40 %).

Les jeunes générations semblent avoir un sommeil plus long, avec 19 % des 15-19 ans déclarant dormir « 8 heures ou plus ». Et au total, plus de 40 % des 15-29 ans dorment « 7 heures ou plus ».

D’un autre côté, environ 30 % des personnes âgées entre 50 et 69 ans ne disent dormir que « 5 ou 6 heures », et la moitié des hommes et des femmes cinquantenaires dorment « moins de six heures ».

Que faites-vous pour améliorer la qualité de votre sommeil ? À cette question, les trois techniques les plus citées, toutes tranches d’âge confondues, étaient « baisser l’intensité de la lumière », « prendre un bain pour s’apaiser », et « changer le façon de se mettre au lit ». Toutefois, 30 % des sondés, en majorité des hommes, ont dit qu’ils ne faisaient « rien de spécial ».

