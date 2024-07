Les Japonais et l’héritage : quel montant et quels types de biens ?

Japan Data

Une étude japonaise concernant les problèmes liés aux héritages a révélé que le montant moyen des biens hérités à l’échelle nationale s’élevait à 25,9 millions de yens (150 000 euros). À Tokyo, cette moyenne était de 30 millions de yens.

Kamakura Shinsho, une société basée à Tokyo qui propose des prestations de services de fin de vie, a mené un sondage en ligne auprès de ses bénéficiaires concernant les questions liées à l’héritage. 417 personnes y ont répondu.

42 % des personnes interrogées ont hérité de biens d’une valeur de « moins de 10 millions de yens » (60 000 euros), le montant total le plus fréquent parmi les répondants. En deuxième position, 14,6 % des personnes interrogées ont reçu « entre 10 et 20 millions de yens », laissant à penser que les héritages perçus dans la zone métropolitaine de la capitale sont plus élevés.

À l’échelle nationale, le montant moyen des biens hérités était de 25,9 millions de yens (150 000 euros), tandis qu’à Tokyo, il était de 30 millions de yens.

Avec 84,4 %, « terrains / propriétés » était la réponse la plus fréquemment donnée à l’échelle nationale. Cependant, dans la région de Tokyo, ce sont les « sommes d’argent / épargne » qui sont le plus souvent héritées, avec 79,1 % des personnes interrogées.

Interrogées sur les regrets qu’elles peuvent avoir de ne pas avoir fait telle ou telle chose lorsque le défunt était encore en vie, la réponse la plus fréquemment donnée (36,7 %) était une consultation avec ce dernier sur l’héritage. En raison de la nature délicate de la question, il semblerait qu’il y ait un manque de communication parmi les membres de la famille. Viennent ensuite le regret de ne pas en avoir su plus sur les procédures d’héritage (34,5 %) et l’absence d’inventaire de biens (25,7 %).

Le sondage a été mené sous la forme d’un questionnaire en ligne, ciblant des personnes qui avaient sollicité des consultations sur les questions concernant l’héritage ou les services liés aux procédures de succession.

