22 juin 2024 : le couple impérial japonais est parti pour la Grande-Bretagne

L’empereur Naruhito et la princesse Masako sont partis le 22 juin pour un voyage d’une semaine en Grande-Bretagne. Voyons les visites que les souverains japonais y ont effectué après la guerre.

Il s’agit de la deuxième visite de l’empereur Naruhito en Grande-Bretagne depuis son intronisation en mai 2019. Après un voyage officiel annulé en 2020 à cause de la pandémie, il s’y était en effet rendu en septembre 2022 afin d’assister aux funérailles de la reine Élisabeth II.

Le souverain a cette fois-ci reçu une invitation du roi Charles III en début d’année.

En 1921, son grand-père, l’empereur Hirohito, alors prince héritier, avait effectué sa première visite en Grande-Bretagne. Il y avait été accueilli par le roi George V, le grand-père d’Elisabeth II. De la même manière, en 1953, l’empereur Akihito (le père de Naruhito, aujourd’hui retiré), lui aussi alors prince héritier, s’était rendu en Angleterre en tant que représentant de Hirohito lors du couronnement d’Elisabeth II. Il était également présent pour le mariage du prince Charles avec la princesse Diana.

Naruhito et son épouse Masako avaient par ailleurs tous les deux étudié à l’Université d’Oxford pendant leurs jeunes années, respectivement entre 1983 et 1985, et entre 1988 et 1990.

Les visites des empereurs japonais en Grande-Bretagne après la guerre

L’empereur Hirohito et l’impératrice Nagako

Octobre 1971 : visite d’État



De gauche à droite : le prince Philip, la reine-mère Elisabeth, l’impératrice Nagako, l’empereur Hirohito et la reine Elisabeth II au palais de Buckingham, à Londres le 5 octobre 1971. (© Jiji)

L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko

Avril-juin 1953 : le prince héritier Akihito assiste au couronnement d’Elisabeth II.

Juin 1976 : le prince héritier Akihito et la princesse Michiko entament une visite amicale.

Juillet-août 1981 : le prince héritier Akihito et la princesse Michiko assistent au mariage du prince Charles avec la princesse Diana.

Mai 1998 : l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko entament une visite d’État



De gauche à droite : le prince Philip, la reine-mère Elisabeth, l’impératrice Michiko, l’empereur Akihito et la reine Elisabeth II au palais de Buckingham, à Londres le 26 mai 1998. (© Reuters)

Mai 2007 : visite du couple impérial en lien avec le tricentenaire de la naissance de Carl von Linné.

Mai 2012 : le couple impérial participe au banquet organisé en l’honneur du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako

Juin 1983-octobre 1985 : le prince Naruhito étudie à l’Université d’Oxford. (Voir notre article : Renforcer les liens nippo-britanniques : les jeunes années de l’empereur Naruhito à Oxford)



Le prince Naruhito (au centre) avec ses camarades de classe de l’Université d’Oxford en novembre 1983. (© Jiji)

Juillet 1986 : le prince héritier Naruhito assiste au mariage du prince Andrew.

Septembre 1991 : le prince héritier Naruhito assiste à l’ouverture de la cérémonie du Japan Festival.

Mai 2001 : le prince héritier Naruhito assiste à l’ouverture de « Japan 2001 », une série d’événements culturels autour du Japon.

Septembre 2022 : l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako assistent aux funérailles de la reine Elisabeth II.

Juin 2024 : le couple impérial entame une visite d’État.

Liste créée par Nippon.com d’après les informations de l’Agence de la maison impériale.

(Photo de titre : l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako lors du festival national de plantation d’arbres à Okayama, le 26 mai 2024 © Jiji)