Renforcer les liens nippo-britanniques : les jeunes années de l’empereur Naruhito à Oxford

La vie estudiantine du futur empereur

À l’instar du Japon, la Grande Bretagne est elle aussi une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle. En tant que symboles d’unité nationale, la famille impériale du Japon et la famille royale britannique ont une place toute particulière dans le cœur de leurs peuples. L’un des moments forts qui a marqué les 150 ans d’histoire qui unissent les deux maisons royales a été le séjour de deux ans passé dans le pays par l’empereur Naruhito (à l’époque prince héritier, plus connu en tant que prince Hiro en Grande Bretagne) à l’Université d’Oxford.

À partir de juin 1983, le prince Hiro vit dans un dortoir, comme de nombreux autres étudiants. À l’Université d’Oxford, il étudie l’histoire des transports sur la Tamise. À l’époque, il noue des relations amicales avec la reine Elizabeth II et d’autres membres de la famille royale britannique. Cette période est le plus long séjour passé à l’étranger par le prince, et quand vint le moment de revenir au Japon, en octobre 1985, il aurait confié avoir souhaité emporter avec lui sa chambre à l’université en guise de souvenir...

En 1993, dans ses mémoires « Auprès de la Tamise : mes deux années passées au Royaume-Uni » (Thames to tomo ni : Eikoku no ninenkan), le futur monarque revient non sans émotion sur diverses expériences, qui selon ses propres termes, ne sauraient être résumées en quelques mots. (Voir notre article : « Auprès de la Tamise » : récit du séjour d’études à Oxford du prince Naruhito, le futur empereur du Japon)

Les remerciements du Japon à Margaret Thatcher

Des archives du gouvernement britannique concernant les deux ans du prince Hiro en Grande Bretagne ont été récemment déclassifiées et rendues accessibles au public par les Archives nationales. Ces documents reviennent en détail sur les efforts déployés par le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, ainsi qu’il s’appelait à l’époque, pour faire du séjour du prince un succès et développer les relations entre les deux pays.

Peu avant le départ de Grande Bretagne du prince, le Premier ministre de l’époque, Nakasone Yasuhiro, a envoyé une lettre à son homologue Margaret Thatcher. Il a demandé à Yamazaki Toshio, ambassadeur de l’époque, de lui remettre en mains propres la missive écrite par le futur monarque. Le bureau du ministère des Affaires étrangères, jouant le rôle d’intermédiaire, est lui-même intervenu et a conseillé au bureau de Thatcher d’accéder à cette demande inhabituelle, si bien que l’ambassadeur japonais a finalement remis la missive en personne à la Première ministre britannique.

Voici un extrait de la lettre de Nakasone adressée à Thatcher : « Au nom du gouvernement et du peuple du Japon, je souhaite exprimer, à vous et au peuple de votre pays, ma plus sincère gratitude pour toute la générosité et l’hospitalité dont vous avez fait preuve pendant les deux ans du prince Hiro en Grande Bretagne en tant qu’étudiant à l’Université d’Oxford (…) Son expérience constitue un atout d’une valeur inestimable non seulement pour son avenir mais également pour la promotion des bonnes relations entre nos deux pays. »



La première page de la missive du Premier ministre de l’époque, Nakasone Yasuhiro, à l’attention de Margaret Thatcher (avec l’aimable autorisation des Archives nationales britanniques, photo de l’auteur)



La deuxième page de la même lettre (avec l’aimable autorisation des Archives nationales britanniques, photo de l’auteur)

Voici ce que Margaret Thatcher a écrit en réponse : « Ce fut un grand honneur pour nous que le prince ait choisi notre pays pour y effectuer ses études (…) Je suis heureuse que vous soyez d’avis que Son Altesse Impériale ait pu bénéficier à la fois de ses études à l’université et de ses expériences et contacts personnels au Royaume Uni. Je suis (…) tout à fait convaincue que son séjour avec nous a renforcé les relations étroites et amicales qui lient nos deux pays. »



Réponse de la Première ministre britannique Margaret Thatcher à son homologue japonais (avec l’aimable autorisation des Archives nationales britanniques, photo de l’auteur)

Les deux dirigeants ont affirmé que le séjour du prince Hiro avait permis de consolider le ciment qui unit les relations entre leurs deux pays. Dans une missive datée du 3 décembre 1985, adressée à l’ambassadeur nippon Yamazaki Toshio, après le départ du prince, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Geoffroy Howe a exprimé ses remerciements pour le vase que lui avait offert le prince. Dans cette lettre, il a également souligné le fait que le succès de cette période d’étude à l’étranger a permis d’approfondir les liens entre les deux maisons royales et contribué à élever à un autre niveau les relations entre Londres et Tokyo.

Le secrétaire d’État aux Affaires étrangères a par ailleurs confié qu’il prendrait le plus grand soin du vase qu’il avait reçu des mains du prince en guise de souvenir de son séjour et de tout ce qu’il avait apporté aux deux pays. Il s’est dit que le temps passé par le prince en Grande Bretagne avait joué un rôle précieux dans le renforcement des relations bilatérales et espéré que la visite du prince Charles et de la princesse Diana au Japon l’année suivante approfondirait davantage encore l’amitié qui unit les deux pays.

Dans sa lettre à Margaret Thatcher, le Premier ministre Nakasone remercie également le dispositif de sécurité mobilisé pour la protection du prince. Son message de remerciement a été transmis le 12 novembre au commissaire de Scotland Yard (la police métropolitaine), Kenneth Newman, par le sous-secrétaire d’État permanent aux Affaires étrangères Antony Acland.

Le bureau du ministère des Affaires étrangères a lui aussi félicité Scotland Yard, soulignant notamment que chaque aspect des années d’étude du prince avait été un succès et que chacun d’entre eux serait bénéfique aux relations entre Londres et Tokyo pour les années à venir. Il attribue largement ce succès à la relation positive entre le prince et son dispositif de sécurité. Scotland Yard avait placé des officiers chargés de la protection du prince dans des chambres adjacentes à celles du prince à Oxford afin d’assurer sa sécurité 24h/24. Lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision Fuji Television Network, Roger Bacon, qui faisait partie de l’équipe chargée de veiller à la protection du prince, l’a décrit comme un jeune homme sérieux, tout à fait sociable et qui aimait plaisanter. Il a même ajouté qu’il l’avait invité à aller prendre un verre dans un pub. Dans ses mémoires, le prince, tout en gardant à l’esprit le fait que Roger Bacon avait été engagé pour une mission bien précise, l’a remercié pour lui avoir montré comment vivent les gens ordinaires au quotidien.