De 40 000 à 50 000 anguilles par an : comment produire en masse des civelles d’élevage

Au Japon, il est une tradition de déguster de l’anguille (unagi) lors du jour appelé doyô no ushi no hi, qui tombe cette année le 24 juillet et le 5 août. La production de masse d’alevins d’anguilles est aujourd’hui possible en captivité.

