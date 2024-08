Shinjuku, toujours la plus bondée parmi les gares de la JR East

Japan Data

Les trains de la compagnie JR East desservent la plupart des gares les plus bondées du Japon. Voyons le classement par nombre de passagers embarquant quotidiennement.

Quelle est la gare desservie par la compagnie JR East où les passagers sont les plus nombreux au quotidien à embarquer dans les trains ? Selon les données fournies par la compagnie ferroviaire pour l’année fiscale 2023 (avril 2023-mars 2024), il s’agit de la gare de Shinjuku, avec 650 602 personnes (+ 8,0 % par rapport à l’année fiscale 2022).

Elle est suivie par deux autres gares, à savoir Ikebukuro (489 933 personnes, + 6,8 %) et Tokyo (403 831, + 16,5 %). Viennent ensuite celles de Yokohama, Shibuya, Shinagawa, Ômiya, Shinbashi, Akihabara et Kita-Senju.

Il se trouve que ce classement des dix premières gares est exactement le même que celui de 2022. (Il s’agit ici uniquement des usagers qui montent dans le train. Ceux qui en descendent ne sont pas comptabilisés.)

Toutes les 100 premières gares de la liste ont vu leur nombre de passagers augmenter en raison de la levée des restrictions sanitaires et de l’affluence importante des touristes étrangers. La plus forte hausse (+ 19,2 %) concerne la gare de Maihama, la plus proche de DisneyLand et DisneySea. Notons aussi celles de Sendai (au nord-est du pays, + 13,1 %), Harajuku (+ 12,6 %), et Hamamatsuchô (+ 12.2 %).

(Photo de titre : Pixta)