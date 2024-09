Cannabis au Japon : une augmentation du nombre d’arrestations

Japan Data

Selon les chiffres du département de contrôle des stupéfiants du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (et autres organismes de répression) en 2023, 6 703 personnes ont été incarcérées au Japon pour des infractions liées au cannabis.

De manière générale, avec 13 815 arrestations en 2023, le Japon a compté 9,46 % d’infractions liées à la drogue de plus qu’en 2022. Alors que dans le même temps, le nombre de personnes arrêtées pour des infractions liées aux « stimulants » diminuait de 3,43 % (6 073 incarcérations). C’est la huitième année consécutive de baisse. Le nombre de délits pour détention de cannabis a au contraire augmenté de 20,9 % (6 703 cas en 2023), dépassant pour la première fois les infractions liées aux « stimulants ». Le nombre d’arrestations pour détention de psychotropes a lui augmenté de 31,9 % pour atteindre le chiffre record de 1 033 cas.

Au total, 1 601,6 kilogrammes de « stimulants » ont été saisis (237 % de plus qu’en 2022). Les autres saisies font mention de 850 kg de cannabis séché (+ 157 %), 56,2 kg de cocaïne (+ 31,3 %) et 169 743 pilules d’ecstasy et autres drogues de synthèse (+ 77,5 %).

Sur les 6 703 auteurs d’infractions liées au cannabis, 4 887 avaient moins de 30 ans (72,9 %) et 1 246 moins de 20 ans (18,6 %).

Le nombre de délits liés au cannabis est 3,7 fois plus important en 2023 qu’en 2014. Il était 6,6 fois plus important chez les moins de 30 ans et 15,6 fois plus grand chez les moins de 20 ans. Le problème s’aggrave donc chez la jeunesse. Au total, 76,4 % des personnes détenues pour des infractions liées au cannabis étaient des primo-délinquants.

(Photo de titre : plants de cannabis dans un entrepôt à Koga, préfecture d’Ibaraki. Photo prise le 23 avril 2024. Avec l’aimable autorisation de la police préfectorale de Saitama ; Jiji)