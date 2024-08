Sondage auprès des Japonais : quelle figure idéale pour le prochain Premier ministre ?

Japan Data

En annonçant le 14 août dernier de ne pas se présenter aux élections de son parti en septembre, Kishida Fumio renonce ainsi à conserver son poste de Premier ministre du Japon. Qui pourrait être la figure idéale pour lui succéder ? La question a été posée aux Japonais.

Le 14 août, Kishida Fumio a annoncé qu’il n’allait pas être candidat aux élections du son parti, cédant ainsi sa place de Premier ministre au début du mois d’octobre. Que pense la population de cette décision ? Dès le lendemain, la société de conseil KSI a choisi de mener un sondage à ce propos auprès de 1 000 personnes âgées d’au moins 18 ans. Parmi elles, 42,5 % pensent que le dirigeant japonais « aurait dû se retirer plus tôt », alors que pour 32,0 %, « sa déclaration était appropriée ». Seuls 6,8 % des interrogés auraient « préféré qu’il reste à son poste ».

Qui pourrait être la figure idéale du Parti libéral-démocrate pour lui succéder ? Les sondés ont répondu Ishiba Shigeru à 15,4 % (ancien Secrétaire général du PLD et ancien ministre de la Défense), Takaichi Sanae à 11,8 % (actuelle ministre de la Sécurité économique), et tous à 6 %, Suga Yoshihide (l’ancien Premier ministre qui a cédé sa place à Kishida), Koizumi Shinjirô (actuel ministre de l’Environnement et fils de l’ancien Premier ministre Koizumi Jun’ichirô), et Kôno Tarô (actuel ministre de la Réforme numérique).

(Photo de titre : Kyôdô)