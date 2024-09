Les médaillés japonais des Jeux paralympiques de Paris 2024

Japan Data

Voici la liste mise à jour progressivement des médaillés japonais des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Total ■ Or 2 ■ Argent 5 ■ Bronze 6

1er septembre

■ Bronze Kajiwara Daiki, Murayama Hiroshi (badminton : double WH hommes)

Un match pour la médaille de bronze disputé entre deux équipes nippones (l’autre était composée par la paire Matsumoto Takumi-Nagashima Osamu).

■ Argent Sarina Satomi, Yamazaki Yuma (badminton : double WH1-WH2 femmes

Elles ont été battu leurs adversaires chinoises (0-2), ratant une deuxième médaille d’or consécutive.

■ Bronze Kawakami Shûta (athlétisme : 100m T13 hommes)

Il a franchi la ligne d’arrivée avec 5 millièmes de secondes d’avance par rapport à son adversaire australien qui courait sur la ligne voisine.

■ Bronze Endô Hiromi (boccia : BC1 femmes)

La boccia n’est plus une discipline mixte depuis ces Jeux, et il n’y avait jamais eu de médaille obtenue par une femme en individuel.

■ Bronze Mizuta Mika (Tir : 10m carabine à air comprimé couché SH1 mixte)

Écartée lors des éliminatoires des Jeux de Tokyo, elle a pu prendre sa revanche cette fois-ci avec une médaille. C’est aussi la première fois qu’une personne japonaise monte sur le podium dans cette catégorie.

31 août

■ Or Kimura Keiichi (natation : 50m libre S11 hommes)

Ce sont ces cinquièmes Jeux paralympiques. Il a ravi la médaille d’or à ses redoutables concurrents, battant par la même occasion le record du Japon.

■ Argent Kubota Kôta (natation : 100m dos S8 hommes)

C’est sa deuxième participation aux Jeux paralympiques après ceux de Tokyo, mais il s’agit de sa toute première médaille.

30 août

■ Argent Satô Tomoki (athlétisme : 400m T52 hommes)

Médaillé d’or aux Paralymiques de Tokyo, « le champion absolu » a toutefois était dépassé par le Belge Maxime Carabin, détenteur de plusieurs records du monde.



Satô Tomoki et Itô Tomoya, respectivement médaillé d’argent et de bronze au 400m T52. (Jiji)

■ Bronze Itô Tomoya (athlétisme : 400m T52 hommes)

L’athlète japonais le plus âgé, 61 ans, a obtenu sa première médaille depuis les olympiades de Londres en 2012.

■ Bronze Tomita Uchû (natation : 400m libre S11 hommes)

À 35 ans, l’ancien médaillé d’argent de Tokyo a vécu une course difficile, et a dépassé par des athlètes plus jeunes. Le Tchèque David Kratochvil, qui a obtenu l’or, est seulement âgé de 16 ans.

■ Argent Suzuki Takayuki (natation : 100m libre S4 hommes)

Sans doute fatigué par la course de la veille, le nageur vétéran est malgré tout parvenu à la à la deuxième place du podium. Il avait obtenu l’or dans cette épreuve aux Paralympiques précédents.

■ Argent Karasawa Kenya (athlétisme : 5 000m T11 hommes)

Il a gagné sa deuxième médaille d’argent consécutive après les Jeux de Tokyo. Son temps de course a battu l’ancien record du monde, mais l’athlète japonais a terminé dernier le Brésilien Julio César Agripino.

29 août

■ Or Suzuki Takayuki (natation : 50m libre SB3 hommes)

C’est sa sixième participation aux Jeux paralympiques. Le vétéran de 37 ans n’avait pas obtenu l’or dans cette épreuve depuis les Jeux de Beijing 2008. Suzuki est atteint d’une malformation congénitale, qui lui prive de ses deux jambes et de son bras droit à partir du coude. C’est le premier athlète japonais à avoir pris part à six Jeux consécutifs depuis Athènes en 2004. Il avait remporté cinq médailles lors de la dernière édition à Tokyo.

(Photo de titre : Kawakami Shûta, célébrant sa médaille de bronze au 100m le 1er septembre. Reuters)