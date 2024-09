Noyades au Japon cet été : les causes et les personnes concernées

Japan Data

Pour permettre de profiter du rivage en toute sécurité, la Nippon Foundation a analysé dans le cadre de son projet de sensibilisation « Umi no Sonae » les causes de noyade survenant en mer ou en rivière.

Dans le cadre de son projet « Umi no Sonae », la Nippon Foundation s’est lancée dans une veille de différents médias : journaux (nationaux, régionaux ou numériques), télévision et internet, ce qui lui a permis de compiler et d’analyser 2 548 articles de presse portant sur les noyades s’étant produites au Japon entre le 1er juillet et le 25 août 2024. Sur la période, elle a recensé 230 victimes dans 212 affaires de noyade.

Au total, 51 personnes ont pu être sauvées, mais 156 (70 %) ont trouvé la mort et 14 ont été portées disparues. Les noyades se produisent le plus souvent en bord de mer (99 personnes), au large ou dans un port (60 % des cas).

Les victimes avaient en majorité plus de 70 ans (52 personnes) ou étaient dans la vingtaine (44 personnes). Les groupes d’âge des plus jeunes et des plus âgés sont les plus concernés.

Les victimes étaient pour la plupart en train de « nager » (64 cas), ou en train de « s’amuser dans la rivière » ou de « pêcher ». Si les moins de 30 ans ont davantage tendance à nager et s’amuser dans l’eau, les plus de 60 ans sont le plus souvent en train de pêcher.

Pour sensibiliser les citoyens aux dangers de la noyade, quatre associations travaillent de concert. La Nippon Foundation, l’Umirai Environmental Foundation, la Japan Water Rescue Association et la Japan Lifesaving Association collaborent dans le cadre d’un plan triennal. Elles espèrent que leurs recommandations et mesures de prévention « Umi no Sonae » permettront à chacun de profiter des rivages en toute sécurité.

(Photo de titre : Pixta)