« Shogun » devient la série télévisée la plus récompensée aux Emmy Awards

Japan Data

Shogun a remporté 14 Emmy Awards lors des Creative Arts Emmy Awards, qui se sont déroulés le 8 septembre à Los Angeles, devenant la série télévisée au plus grand nombre de récompenses pour une seule saison.

Shogun est une série en dix épisodes dont la distribution a débuté en février 2024. Elle est basée sur le roman de James Clavell dans une production FX, une société du groupe Walt Disney, et diffusée sur Disney+. L’action se déroule au Japon à la veille de la bataille de Sekigahara (1600), une période populaire dans les séries historiques de la télévision nationale nippone.

Les Creative Arts Emmy Awards pour les catégories techniques et artistiques ont été annoncées en amont de la cérémonie principale des Emmy Awards, qui sera organisée le 15 septembre.

Les Emmys décernés à la série Shogun

Prix de la meilleure production artistique

Prix du meilleur acteur invité dans une série télévisée dramatique (Nestor Carbonell)

Prix du meilleur casting

Prix du meilleur montage sonore

Prix de la meilleure photographie

Prix du meilleur mixage sonore

Prix des meilleurs effets visuels

Prix du meilleur montage

Prix des meilleurs cascades

Prix du meilleur design de générique

Prix de la meilleure coiffure

Prix du meilleur maquillage

Prix de la meilleure création de costume d’époque

Prix du meilleur maquillage d’effets spéciaux

Shogun a été nominé pour 25 prix au total, dont ceux du meilleur acteur et de la meilleure actrice de série respectivement pour Sanada Hiroyuki et Sawai Anna, et Asano Tadanobu et Hira Takehiro pour les seconds rôles.

(Photo de titre : une partie du casting et de l’équipe de tournage de Shogun, lors d’un événement autour de la série, le 11 juin 2024. Reuters)