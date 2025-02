Aux toilettes, les hommes japonais préfèrent s’asseoir

Japan Data

Un sondage montre qu’en moyenne, les hommes japonais préfèrent s’asseoir pour uriner plutôt que de rester debout. Et que cette proportion est d’autant plus forte chez les jeunes et les hommes mariés.

Un sondage effectué au Japon par une équipe de recherche de la Société japonaise de continence montre que 70 % des hommes dans la vingtaine et 50 % dans la cinquantaine s’assoient pour uriner quand ils sont chez eux.

Entre mai et juin 2023, 6 210 Japonais âgés de 20 ans et plus ont répondu à un questionnaire portant sur la santé des voies urinaires, 2 936 répondants hommes ont notamment indiqué leur position pendant la miction. Ainsi 69 % des vingtenaires et 66 % des trentenaires disent préférer s’asseoir. Ce pourcentage diminue avec l’âge, mais plus de la moitié des hommes de 50-69 ans indiquent uriner assis. Au total, 56 % des hommes disent préférer cette posture.

La Société japonaise de continence supposait que les hommes souffrant de troubles urinaires préfèreraient sans doute la position assise, mais statistiquement, aucune différence significative n’a été observée dans les réponses. C’est plutôt l’état marital qui semble être un facteur déterminant.

Sur la tranche d’âge des 20 à 39 ans, 75 % des hommes mariés indiquent préférer s’asseoir, c’est 13 points de plus que les 62 % de célibataires. L’écart était également supérieur de plus de 10 points pour les hommes âgés de 40 à 59 ans et de 60 à 89 ans quand ils sont mariés. L’équipe de recherche avance que « le lien entre le fait d’être marié et la posture urinaire est probablement principalement dû à des considérations de propreté (dans et autour des cabinets, soin porté à ne pas salir les murs et le sol) ».

Il existe peu d’articles universitaires sur la posture de miction, mais les données disponibles en ligne montrent que les Japonais et les Allemands ont une même préférence pour la position assise.

(Photo de titre : Pixta)