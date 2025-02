Le classement des voitures les plus vendues au Japon : la Honda N-Box toujours en tête

Japan Data

Malgré une baisse de 10 % de ses ventes, la mini-voiture N-Box de Honda maintient la tête du classement pour la troisième année de suite.

La Honda N-Box, une mini-voiture monospace à toit surélevé, est restée en tête des ventes pour la troisième année consécutive, selon l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclette.

Malgré son apparence compacte, la Honda N-Box est spacieuse, ce qui a contribué à la popularité soutenue des mini-voitures. Le rythme des ventes s’est toutefois essoufflé en raison d’un changement complet de son modèle en automne 2023, provoquant une diminution de 10,9 % en glissement annuel, avec un total 206 272 unités en 2024.

Toyota conserve sa deuxième et troisième place, avec la Corolla (+ 7,8 %, 166 956 unités) et la Yaris (- 14,5 %, 166 162 unités).

Daihatsu, une filiale de Toyota, qui a dû arrêter sa production en raison de tests de sécurité truqués, a vu une chute de 41,2 % des ventes de sa mini-voiture Tanto (93 756 unités), passant de la troisième à la septième place. La Daihatsu Move ne figure même plus dans le top 10.

2024 2023 1 Honda N-Box * Honda N-Box * 2 Toyota Corolla Toyota Yaris 3 Toyota Yaris Daihatsu Tanto * 4 Suzuki Spacia * Toyota Corolla 5 Toyota Sienta Toyota Sienta 6 Nissan Note Suzuki Spacia * 7 Daihatsu Tanto * Daihatsu Move * 8 Suzuki Hustler * Nissan Note 9 Honda Freed Toyota Roomy 10 Toyota Prius Toyota Prius

Les cases en jaune et les astérisques correspondent aux mini-voitures. Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclette.

(Photo de titre : la série N-Box de Honda. © Honda)