Les suicides au Japon en 2024 : baisse du nombre total mais hausse record chez les jeunes

Alors que le nombre total de suicides a diminué au Japon en 2024, le nombre de jeunes s’étant donné la mort a atteint un niveau record.

Les données compilées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales à partir des statistiques de l’Agence nationale de la police indiquent qu’il y a eu 20 268 suicides au Japon en 2024. Cela représente une baisse de 1 569 cas par rapport à l’année précédente et constitue le deuxième total le plus bas depuis le début des relevés en 1978. Le taux de suicide, défini comme le nombre de suicides pour 100 000 habitants, a diminué de 1,3, s’établissant à 16,3.

La santé est restée la principale raison invoquée par les personnes qui ont mis fin à leurs jours, étant un facteur contributif dans 11 963 cas. Viennent ensuite les problèmes économiques ou de subsistance (5 075) et les problèmes familiaux (4 334).

Par groupe d’âge, le nombre de suicides était le plus élevé chez les cinquantenaires avec 3 786 cas (baisse de 408), suivis des quadragénaires avec 3 205 cas (baisse de 420).

Cependant, le nombre de suicides parmi les élèves et étudiants a augmenté de 53 cas, atteignant 1 072 suicides. Parmi ceux-ci, le nombre d’élèves d’école élémentaire, du collège et du lycée s’étant suicidés a augmenté de 14 cas, atteignant 527, le chiffre le plus élevé depuis la première enquête menée en 1980.

Pour la première fois, le nombre de filles s’étant suicidées (288) a dépassé celui des garçons (239), avec une hausse marquée chez les collégiennes et lycéennes.

Entre 2011 et 2020, le nombre total de suicides d’élèves oscillait entre 300 et 400. Toutefois, avec la crise sanitaire, il a bondi à 499 en 2020. Malgré la fin de la pandémie, ce chiffre est resté proche de 500.

Le nombre de suicides a diminué dans 38 des 47 préfectures du Japon. Les préfectures ayant le taux de suicide le plus élevé étaient Iwate (22,9), Yamanashi (21,9), et Niigata (21,2). Celles ayant le taux de suicide le plus bas sont Tottori (12,1), Ishikawa (13,4) et Kyoto (13,9).

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales souligne que, dans de nombreux cas, les suicides résultent de problèmes sociaux qui peuvent être pris en charge. En réponse, le gouvernement japonais a mis en place des mesures de prévention impliquant les secteurs de la santé, de la médecine, du bien-être, de l’éducation et du travail.

Un site internet dédié a été mis en place, proposant des lignes d’écoute téléphoniques ainsi que des services via les réseaux sociaux comme LINE. Ce site fournit des informations claires et accessibles sur les dispositifs gouvernementaux de prévention du suicide.

L’Agence pour l’enfance et la famille dispose également d’un site facilitant l’accès des plus jeunes aux services d’assistance téléphonique.

(Photo de titre : Pixta)