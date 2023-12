À la découverte des 47 préfectures du Japon

Ici nous introduisons notre série sur les 47 préfectures du Japon, de Hokkaidô au nord jusqu’à Okinawa au sud.

Le Japon est composé de 47 préfectures. Ce sont des circonscriptions administratives subordonnées au gouvernement national, mais elles peuvent prendre de nombreuses décisions au niveau local. Chaque préfecture a un gouverneur et une assemblée préfectorale, élus pour des mandats de 4 ans. Leurs compétences regroupent les forces de l’ordre, l’infrastructure routière, le développement urbain ainsi que les services sociaux et le développement économique.

Il existe quatre appellations différentes pour les préfectures au Japon : to qui désigne la « préfecture métropolitaine » de Tokyo, fu pour les « gouvernements » d’Osaka et de Kyoto, dô pour l’immense île de Hokkaidô, et ken pour toutes les autres. La création de ces préfectures en 1871 faisait partie d’une initiative de modernisation après la Restauration de Meiji en 1868. Les nouvelles préfectures visaient à remplacer les anciennes provinces après l’abolition du système des han (domaines). Les 47 préfectures prises comme un ensemble sont appelées to-dô-fu-ken.

Au Japon, il est habituel d’énumérer les préfectures du nord au sud plutôt que par ordre alphabétique. La liste qui suit se conforme à ce système. Les préfectures sont ensuite regroupées en chihô, les régions du Japon, mais celles-ci ne sont pas des divisions administratives officielles. Hokkaidô, qui est de loin la plus grande préfecture du Japon est souvent considérée comme une région à part entière. C’est donc la seule préfecture divisée en sous-préfectures, et celles-ci gèrent ainsi des opérations à un niveau plus local encore. Les autres préfectures sont regroupées selon leur géographie. La région de Kansai, par exemple, regroupe Osaka, Kobe et Kyoto, mais aussi Hyôgô, Nara, Mie, Shiga et Wakayama. Celle de Kôshin’etsu comprend Niigata, Nagano et Yamanashi. Le Tôkai comprend Shizuoka, Aichi, Gifu et Mie.

Les grandes îles de Shikoku et Kyûshû au sud-ouest regroupent respectivement quatre et sept préfectures. Okinawa, la plus au sud du Japon, est une région à elle seule .

Voici les 47 préfectures en question. Cliquez sur le lien pour une présentation succincte de chacune d’entre elles, accompagnée de quelques photos.

Région du Hokkaidô et du Tôhoku

Région du Kantô

Région du Chûbu

Région du Kansai (Kinki)

Région du Chûgoku

Région de Shikoku

Région de Kyûshû et Okinawa

(Photo de titre © Pixta)